Partidos de hoy 7 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este miércoles
La selección mexicana sub 17 se enfrenta a Tanzania en la última jornada de la Vertex Cup, disfruta el partido a través de Claro Sports Premium
La Fecha FIFA llegó a su fin y las principales ligas del mundo tendrán que esperar hasta el viernes para retomar su actividad, pero el fútbol no se detiene este miércoles 7 de octubre. La agenda tiene como principal atractivo la última jornada de la Vertex Cup 2026, con los partidos Argentina vs China y México vs Tanzania, ambos disponibles en vivo a través de Claro Sports Premium, después de una ventana internacional que también dejó el duelo de la selección mexicana ante Chile.
Además del torneo internacional, el calendario ofrece actividad en distintas partes del continente, con partidos del Brasileirão, la Primera A de Colombia, la Canadian Premier League, la Copa Uruguay, la Copa Chile y el fútbol de Nicaragua. Una jornada con opciones desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche para los aficionados que buscan seguir el fútbol mientras regresan las principales competencias de clubes.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 7 de octubre
La actividad de este miércoles 7 de octubre comenzará desde las primeras horas del día y se extenderá hasta la noche, con encuentros repartidos entre torneos internacionales y competencias de clubes en América. La Vertex Cup 2026 abrirá la programación con Argentina y México como protagonistas, mientras que más tarde tomarán relevancia los campeonatos sudamericanos, con actividad en Colombia, Brasil, Uruguay y Chile.
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La oferta televisiva también será amplia, con partidos disponibles a través de Claro Sports Premium, Fox Sports 2, Fanatiz International, DIRECTV Sports, Max y DAZN International, dependiendo de cada competencia. De esta manera, los aficionados podrán seguir una jornada que mantiene el fútbol en marcha pese a la pausa de las principales ligas europeas y de otros campeonatos que retomarán su calendario a partir del viernes.
- Vertex Cup 2026
- Argentina vs China | 04:00 horas | Claro Sports
- México vs Tanzania | 07:30 horas | Claro Sports
- Primera A
- Atlético Nacional vs Deportes Tolima | 19:20 horas |
- Brasileirão
- RB Bragantino vs Mirassol | 16:30 horas | Fanatiz International
- Internacional vs Corinthian | 16:30 horas | Fanatiz International
- Remo vs Gremio | 16:30 horas | Fanatiz International
- Vitória vs Chapecoense | 17:00 horas | Fanatiz International
- Botafogo vs Vasco da Gama | 17:30 horas | Fanatiz International
- Cruzeiro vs São Paulo | 18:30 horas | Fanatiz International
- Canadian Premier League
- Inter Toronto vs Supra du Quebec | 9:00 horas | Fox Sports 2
- Forge vs Pacific FC | 17:00 horas | Fox Sports 2
- Copa Uruguay
- Cerrito vs Wanderes | 12:30 horas | DIRECTV Sports
- Plaza Colonia vs Juventud | 17:00 horas | DIRECTV Sports
- Copa Chile
- Coquimbo Unido vs Cobreloa | 16:00 horas | max chile
- Antofagasta vs Universidad Chile | 16:00 horas | max chile
- Primera División de Nicaragua
- UNAN Managua vs Real Estelí | 18:00 horas | DAZN International