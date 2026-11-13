Bob Marley y el Ajax: la historia de una canción que se convirtió en un himno del fútbol neerlandés

La canción Three Little Birds dio origen a una tradición entre los aficionados del Ajax que involucró a la familia Marley y tuvo a Edson Álvarez como parte de su historia

La música de Bob Marley encontró en el fútbol un espacio que trascendió las fronteras de Jamaica. Una canción que comenzó a escucharse en las tribunas de un estadio de Gales terminó formando parte de la identidad de los aficionados del Ajax, dando origen a una relación que involucró a la familia del músico y que también tuvo como protagonista al mexicano Edson Álvarez.

Esta historia cobra relevancia en la previa del enfrentamiento entre México y Jamaica del sábado 14 de noviembre, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Más allá de la rivalidad deportiva, ambos países comparten un vínculo que nació con Three Little Birds, una de las canciones de Marley, y que encontró en Ámsterdam un lugar dentro del fútbol.

¿Cómo se convirtió una canción de Bob Marley en un himno del Ajax?

Todo comenzó en agosto de 2008. El Ajax había viajado a Gales para disputar un amistoso frente al Cardiff City y, cuando terminó el encuentro, parte de su afición permaneció en las tribunas. Mientras los seguidores esperaban para abandonar el estadio, el encargado de la música reprodujo Three Little Birds, tema que Bob Marley y The Wailers habían lanzado en 1977.

Los aficionados comenzaron a cantar y aquella escena marcó el inicio de una tradición. La canción acompañó al Ajax de regreso a Países Bajos y, con el paso de las temporadas, se incorporó a los rituales de sus seguidores.

El tema comenzó a escucharse en la Johan Cruyff Arena sin importar el marcador. Sus versos, asociados con un mensaje de tranquilidad y esperanza, encontraron un significado entre los aficionados, que terminaron por convertirlo en un himno no oficial del club.

De esta manera, una canción nacida en Jamaica pasó a formar parte de la cultura futbolística de Ámsterdam, aunque su llegada al estadio neerlandés había ocurrido sin una campaña ni una colaboración institucional.

La familia Marley se une a los aficionados del Ajax en la Champions League

Diez años después de aquel amistoso en Cardiff, la relación tuvo un encuentro con la familia del músico. El 19 de septiembre de 2018, durante el partido entre Ajax y AEK Atenas de la Champions League, Ky-Mani Marley, hijo de Bob Marley, apareció en la Johan Cruyff Arena para interpretar Three Little Birds.

La presentación ocurrió durante el descanso del encuentro. Más de 50 mil aficionados acompañaron la canción desde las tribunas, en una escena que reunió a uno de los descendientes del artista con los seguidores que habían adoptado su música.

Ajax terminó imponiéndose 3-0 al conjunto griego, pero aquella jornada también quedó vinculada a la presencia de Ky-Mani Marley y al reconocimiento de una tradición que había comenzado una década atrás. La participación del cantante abrió paso a una relación entre el club y la familia Marley que posteriormente se trasladaría a otros proyectos.

Edson Álvarez y la camiseta del Ajax inspirada en Bob Marley

La conexión con México apareció en 2021, cuando el Ajax anunció una colaboración con la familia Marley para presentar el tercer uniforme de la temporada 2021-22. Edson Álvarez formaba parte de la plantilla del conjunto de Ámsterdam, por lo que estuvo presente en la etapa en la que el club trasladó a su indumentaria la historia construida alrededor de Three Little Birds.

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La camiseta tenía el negro como color predominante, acompañado de elementos en rojo, amarillo y verde, tonos relacionados con la cultura rastafari. En la parte posterior, debajo del cuello, aparecían tres pájaros sobre las cruces de San Andrés, símbolo de Ámsterdam.

El diseño recuperaba la canción que los aficionados habían incorporado a sus partidos desde 2008 y representaba el vínculo entre el Ajax y el legado del músico jamaicano. Durante la presentación, Cedella Marley, hija del artista, recordó la relación de su padre con este deporte. “El fútbol lo era todo para mi padre”, expresó Cedella, quien también hizo referencia a una de las frases asociadas con Bob Marley: “El fútbol es libertad”.

La respuesta comercial superó los registros anteriores del club. Ajax informó que durante el primer día se vendieron al menos cuatro veces más unidades que las alcanzadas por cualquiera de sus otras camisetas en un lanzamiento comparable.

La demanda llevó a preparar una segunda producción para atender los pedidos. El club también reconoció que no había experimentado una respuesta internacional semejante por uno de sus uniformes.

Jamaica volvió a Ámsterdam para celebrar el vínculo con Bob Marley

La relación continuó después del lanzamiento de la camiseta. En julio de 2023, Ajax presentó una edición en vinilo de Three Little Birds que reunió dos interpretaciones de la canción. Una cara contenía la grabación de Bob Marley y The Wailers, mientras que la otra incluía una versión cantada por los aficionados del equipo neerlandés.

La presentación también contó con la participación de representantes de Jamaica. La selección femenil de fútbol del país caribeño y Cedella Marley visitaron la Johan Cruyff Arena, donde recibieron de manera simbólica la primera copia del disco.

El encuentro ocurrió durante la preparación del combinado jamaicano para el Mundial Femenil de 2023 y permitió reunir, en un mismo escenario, a la selección de la isla, la familia del músico y al club que había adoptado su canción. Ajax mantuvo posteriormente una colección de productos relacionados con Bob Marley, dando continuidad a una colaboración que surgió de una costumbre de sus seguidores.