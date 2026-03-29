México vs Bélgica: fecha, horario, alineaciones y dónde ver el partido amistoso 2026

México enfrenta a Bélgica en Chicago tras empatar con Portugal. El Tri busca mejorar en ataque ante un rival europeo que llega tras golear a Estados Unidos

Partidos en vivo: México vs Bélgica | Claro Sports

La selección mexicana enfrentará a Bélgica este martes 31 de marzo, en lo que será su segunda prueba europea de la Fecha FIFA de marzo luego del 0-0 ante Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, un ensayo en el que el cuadro de Javier Aguirre dejó sensaciones de orden y concentración en defensa rumbo al Mundial 2026. Ahora el examen luce todavía más exigente, porque Bélgica llega encendida tras vencer 5-2 a Estados Unidos en Atlanta, con una actuación ofensiva de alto nivel y con Kevin De Bruyne como una de las grandes referencias del equipo europeo.

El duelo en Chicago aparece como una de las últimas mediciones de élite para México antes de la Copa del Mundo, dentro de una preparación en la que la propia selección confirmó amistosos de alto calibre frente a Portugal y Bélgica en esta ventana internacional. Más allá de que se trata de un amistoso,el partido tiene peso competitivo, porque le ofrece al Tri la oportunidad de perfilar su once base, mientras que Bélgica buscará mantener el impulso que dejó su goleada más reciente ante el conjunto de las barras y las estrellas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega el partido amistoso México vs Bélgica?

El partido se jugará el martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, con arranque a las 19:00 horas del centro de México. Tanto TUDN como TV Azteca han difundido esa fecha, sede y horario para el cierre de la Fecha FIFA del Tri.

¿Quién transmite en vivo el México vs Bélgica y dónde ver por TV y streaming?

En México, el amistoso México vs Portugal podrá verse por Canal 5, TUDN y TV Azteca, mientras que ViX aparece como la opción de streaming.

¿Quién gana el México vs Bélgica, según la IA?

La proyección le da una ligera ventaja a Bélgica, sobre todo por su mejor inercia ofensiva y por la calidad de futbolistas como De Bruyne, Doku y De Ketelaere. México llega con argumentos en defensa tras dejar en cero a Portugal, pero en ese partido registró 1 tiro a puerta y 33.9% de posesión, datos que muestran que todavía necesita mayor profundidad en ataque. Pronóstico de la IA: Bélgica 2-1 México.

Alineaciones probables del México – Bélgica para el amistoso de la Fecha FIFA 2026

México podría sostener buena parte del bloque que utilizó ante Portugal y formar con Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Frente a Portugal arrancaron Rangel, Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Vargas, Fidalgo, Brian Gutiérrez, Alvarado y Jiménez.

Bélgica, por su parte, apunta a repetir el 4-2-3-1 que presentó ante Estados Unidos, con Senne Lammens; Thomas Meunier, Zeno Debast, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Nicolas Raskin; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers; Charles De Ketelaere. Los Diablos Rojos llegan sin Thibaut Courtois y sin Romelu Lukaku, por lo que nombres como Dodi Lukebakio, Loïs Openda y Youri Tielemans quedan como cartas para mover el once.

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