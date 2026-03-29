Deportivo Cali vs Pereira, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 14

El cuadro Azucarero recibe al último de la clasificación y requiere del triunfo para acercarse a los lugares de preferencia.

Deportivo Cali y Pereira llegan muy separados en rendimiento.

¿A qué hora inicia Deportivo Cali vs Pereira hoy, 28 de marzo de 2026?

Este juego se dará en el Estadio Deportivo Cali a partir de las 6:10 p.m. de este sábado. El cuadro Azucarero tendrá que aprovechar su localía frente al último de la clasificación.

Alineaciones de Deportivo Cali vs Pereira para la jornada 14, al momento

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez, Fabián Viáfara, Felipq Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa, Gustavo Cuellar, Matías Orozco, Emanuel Reynoso, Avilés Hurtado, Juan Montoya y Steven Rodríguez.

Pereira: Por confirmar.

¿Dónde ver Deportivo Cali vs Pereira en vivo? Canales de TV y streaming online

Más personas podrán ver este partido, pues estará en el canal básico y también en el de pago adicional de Win Sports+. Los espectadores que dispongan de una suscripción en la plataforma de streaming de Win Play podrán acceder por medio de internet.

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