¿Tyler Adams y Malik Tillman se burlaron de Gilberto Mora antes del Estados Unidos vs México?

Los seleccionados estadounidenses se miraron y rieron tras una pregunta sobre el mexicano; Adams después destacó la madurez y el talento del juvenil

Tyler Adams y Malik Tillman hablaron sobre Mora en conferencia de prensa | Imago7

Una reacción de Tyler Adams y Malik Tillman durante la conferencia de prensa previa al partido entre Estados Unidos y México generó polémica a pocas horas del encuentro en Arizona. Los dos futbolistas fueron cuestionados sobre Gilberto Mora y, antes de responder, se miraron y soltaron una risa cuyo motivo no fue explicado durante la comparecencia.

La pregunta hacía referencia al crecimiento del mediocampista de 17 años y al antecedente que existe entre ambos equipos. El periodista recordó que los estadounidenses ya habían enfrentado a Mora en la final de la Copa Oro 2025 y preguntó qué impresión tenían del mexicano después de su desarrollo durante el último año. Fue inmediatamente después del cuestionamiento cuando llegó el intercambio de miradas y la carcajada.

El gesto fue interpretado en redes sociales y por distintos medios como una posible burla hacia el jugador de Xolos. Sin embargo, durante la conferencia no hubo una explicación que permita establecer que esa fuera la intención de Adams y Tillman.

El centrocampista del Bournemouth fue quien finalmente tomó la palabra, destacó las condiciones de Mora y recordó lo que observó cuando lo enfrentó en la Copa Oro, especialmente por la manera en la que juega pese a encontrarse todavía en el inicio de su carrera internacional.

“Es un jugador muy talentoso. Obviamente por su corta edad, creo que es la primera cosa que noté cuando jugaba contra él en la Copa Oro. Es extremadamente maduro y la forma en que juega a tan corta edad, es muy controlado”, explicó. También señaló que el impacto conseguido por el mexicano a los 17 años habla de sus condiciones dentro del campo. “Es un talento brillante para el futuro”. Tillman, en cambio, no desarrolló una respuesta sobre el juvenil.

¿SE BURLARON DE GILBERTO MORA? 👀🇲🇽



Malik Tillman y Tyler Adams no pudieron contener la risa cuando les preguntaron por la joven figura del Tricolor. Aunque Adams después destacó el talento y la madurez de Mora, el momento generó polémica previo al México vs Estados Unidos. 😳🔥 pic.twitter.com/HH8VAbLjdP — Claro Sports (@ClaroSports) October 3, 2026

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Mora ya conoce lo que significa enfrentar a Estados Unidos. Disputó 75 minutos de la final de la Copa Oro 2025, cuando México se impuso 2-1 con goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez. Aquel resultado le permitió convertirse en el futbolista más joven en conquistar el torneo de Concacaf y el encuentro se celebró precisamente en el State Farm Stadium, escenario en el que ambas selecciones volverán a encontrarse.

México y Estados Unidos jugarán este sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, en un nuevo capítulo de su rivalidad y en el tercer partido de Rafael Márquez como entrenador del Tri. Mora presentó molestias en el tobillo durante la concentración, pero el técnico mexicano confirmó que está disponible para ser considerado. La decisión sobre su participación quedará en manos del cuerpo técnico para un encuentro en el que la reacción de Adams y Tillman añadió otro elemento a la previa.

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