Hirving Lozano es baja de la Selección Mexicana previo al partido contra Estados Unidos

El futbolistas del combinado nacional se perderá lo que resta de la Fecha FIFA y regresará con el Galaxy de la MLS para continuar su recuperación

Chucky Lozano no jugará ante Estados Unidos | Imago7

Hirving ‘Chucky’ Lozano es baja de la Selección Mexicana para el partido de esta noche frente a Estados Unidos, luego de presentar una lesión durante el entrenamiento previo al encuentro. El futbolista sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos durante la práctica del viernes 2 de octubre.

El atacante fue sometido este sábado a una resonancia magnética para conocer el alcance de la molestia. El estudio confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, por lo que quedó descartado para el compromiso ante el conjunto estadounidense.

“La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México informa que, durante el entrenamiento del día de ayer, el jugador Hirving Lozano sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos”, se puede leer en el comunicado que lanzó el equipo. “El día de hoy se le realizó una resonancia magnética, la cual confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo”, se agregó.

La baja de Lozano se produce horas antes de uno de los partidos de mayor relevancia para la Selección Mexicana durante esta concentración. El delantero ya no estará disponible para el encuentro contra Estados Unidos y deberá continuar con su proceso de recuperación fuera del combinado nacional encabezado por Rafael Márquez.

El Chucky Lozano regresa al LA Galaxy para continuar su recuperación

De acuerdo con el comunicado de la Selección Mexicana, Hirving Lozano dejará la concentración del equipo nacional el domingo 4 de octubre. El jugador continuará el proceso de recuperación en su club, después de que los estudios médicos confirmaran la lesión en el bíceps femoral izquierdo.

“Por este motivo, el futbolista queda descartado para el partido de esta noche frente a Estados Unidos, y el día de mañana dejará la concentración para continuar el proceso de recuperación en su club”.

El Tricolor enfrentará a al cuadro de las barras y las estrellas sin uno de sus elementos ofensivos para este compromiso. Luego de haber sido un hombre importante en el cuadro de Rafa Márquez en el partido ante Colombia el pasado 26 de septiembre, ya que generó peligro por el costado de la izquierda.

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Por el momento, el comunicado oficial no establece un periodo específico de recuperación para el futbolista ni detalla cuándo podría volver a las canchas. La duración de su ausencia dependerá de la evolución de la lesión miotendinosa.

Con esta baja, Hirving ‘Chucky’ Lozano queda fuera del partido ante Estados Unidos y abandonará la concentración de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA para continuar su recuperación con su club, por lo que Rafael Márquez deberá buscar una variante para suplir el lugar del atacante aazteca.