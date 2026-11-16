El extécnico de la Selección Mexicana pidió continuidad para Rafael Márquez, aunque señaló los errores tácticos que debe corregir ante Jamaica

Miguel Herrera salió en defensa de Rafael Márquez después dela derrota 3-2 de la Selección Mexicana frente a Jamaica, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Durante la entrevista con Claro Sports por W Radio, el actual entrenador del Atlante consideró que el estratega del Tricolor debe continuar en el cargo, aunque reconoció que su falta de experiencia se ha reflejado en la capacidad de reacción del equipo ante situaciones adversas.

El Piojo cuestionó el desempeño de México en Kingston y aseguró que el crecimiento de las selecciones caribeñas obliga a modificar la manera de enfrentar estos compromisos. Aunque reconoció que Jamaica cuenta con futbolistas que compiten en Europa, también responsabilizó al conjunto mexicano por su actuación. “La selección no jugó nada bien, nada bien, eso también hay que decirlo”, expresó.

Herrera explicó que Rafa Márquez todavía necesita desarrollar herramientas para modificar sus planteamientos durante los partidos, especialmente cuando el rival consigue imponer condiciones. “¿Qué le hace falta a Rafa? Mucha experiencia. Está empezando, no nada más como técnico de selección, está empezando su carrera de técnico”, señaló el exseleccionador nacional, quien también reconoció las ideas futbolísticas de Márquez.

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Miguel Herrera pide paciencia para Rafael Márquez: “Hemos pecado mucho en México de no tener continuidad”

Piojo Herrera analiza a Rafa Márquez en el banquillo del Tricolor. | Imago7.

A pesar de los cuestionamientos por los resultados del Tricolor, Miguel Herrera rechazó la posibilidad de interrumpir el proceso de Rafael Márquez. El entrenador recordó que la falta de continuidad ha sido uno de los principales problemas en la Selección Mexicana y criticó las decisiones tomadas en ciclos anteriores.

“De eso hemos pecado mucho en México, del famoso no continuidad, de cortar los procesos por momentos álgidos de desesperación, por decisiones rápidas, por decisiones tontas”, afirmó Herrera, quien consideró que la Federación Mexicana de Fútbol debe respetar la apuesta que realizó por Márquez, aun cuando el equipo todavía no consigue su primera victoria bajo su dirección.

El Piojo recordó que Márquez fue elegido a pesar de su corta trayectoria como entrenador, por lo que sus dificultades actuales no deberían sorprender a quienes tomaron la decisión. “Yo creo que sin duda alguna Rafa tiene que continuar, sin duda alguna tiene que Rafa tratar de llegar a su ciclo”, declaró. También advirtió que el técnico deberá encontrar soluciones porque la Selección Mexicana necesita comenzar a ganar partidos.

Miguel Herrera señala los errores tácticos de Rafa Márquez y propone una línea de cinco

La principal crítica de Herrera estuvo relacionada con la falta de respuesta táctica del cuerpo técnico mexicano. El entrenador consideró que Márquez debe aprender a modificar su esquema cuando el adversario supera a sus jugadores, sin que esto implique necesariamente realizar sustituciones.

“A mí me parece que le falta esa respuesta rápida porque no necesariamente, como tú lo dices, Félix (Fernández), tienes que hacer un cambio de nombres o de jugadores, tienes que saber modificar el planteamiento”, explicó Herrera, quien aseguró que la Selección Mexicana no ofrece el mismo margen de tiempo que un club para corregir errores.

Como alternativa para el encuentro de vuelta, el Piojo propuso utilizar una línea de cinco defensores con César Montes, Johan Vásquez e Israel Reyes como centrales. Consideró que este esquema permitiría fortalecer la zona defensiva y aprovechar las incorporaciones de los carrileros. “Me parece que hubiera arrancado con línea de cinco, se hubiera visto más sólido”, señaló.

Miguel Herrera pide a la Hormiga González como titular y coloca a Santiago Gimenez como suplente

Herrera también modificaría la delantera de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica, debido al momento futbolístico de Armando ‘Hormiga’ González. El entrenador consideró que el atacante de Chivas merece una oportunidad como titular, mientras que Santiago Gimenez tendría que asumir un papel diferente hasta recuperar su mejor nivel.

“Me parece que atraviesa un mejor momento la Hormiga”, expresó Herrera, quien también se refirió al delantero del Milan: “Santi tiene que empezar a entender que tendrá que ser un gran relevo para empezar a volver a ganarse esa confianza de iniciar los partidos”.

El extécnico nacional destacó la presencia de Julián Quiñones como una de las principales alternativas ofensivas y consideró que México tiene suficientes futbolistas para competir, siempre que Márquez consiga encontrar el acomodo adecuado. También reconoció las condiciones de Gilberto Mora, Roberto Alvarado y Erik Lira como elementos que pueden contribuir al funcionamiento colectivo.

Miguel Herrera cuestiona la ausencia de Henry Martín y advierte una contradicción de Rafa Márquez

Otro de los temas que abordó Herrera fue la ausencia de Henry Martín en la convocatoria de la Selección Mexicana. El entrenador del Atlante consideró que el delantero del América atraviesa un momento que justifica su presencia y cuestionó que Márquez haya descartado su llamado cuando el equipo necesita liderazgo y goles.

“Yo no estoy de acuerdo en mi manera de pensar porque hoy lo que necesita Rafa es un tipo allá arriba líder, un tipo que esté fortaleciendo la delantera”, aseguró Herrera. Además, sostuvo que Henry Martín es uno de los atacantes mexicanos en mejor momento junto con Julián Quiñones, por lo que dejarlo fuera representa una limitación para el propio cuerpo técnico.

El Piojo también cuestionó la manera en que Márquez justificó la ausencia del delantero americanista. “Lo único que sí le puedo criticar, como lo conozco y como gran amigo que tengo del fútbol, es decir: ‘No lo necesito en este momento’, porque después, si lo vuelves a llamar, entonces vas a decir: ‘Sí lo necesitas’. Entonces ya te empiezas a contradecir”, declaró.

Finalmente, Herrera confió en que México conseguirá la victoria en Monterrey y avanzará a las semifinales de la Nations League, aunque insistió en que Jamaica y otras selecciones caribeñas ya no pueden considerarse rivales sencillos. “Estoy seguro que México va a ganar. La localía mexicana siempre pesa. Estoy seguro que va a ganar y va a avanzar a la siguiente ronda”, concluyó.