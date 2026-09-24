Everardo López pone a Gilberto Mora como ejemplo del talento que viene en México

El defensa del Toluca destacó la aparición de jóvenes futbolistas y señaló que el Tricolor cuenta con jugadores para competir rumbo al Mundial 2030

Everardo López habla de Gil Mora | Imago 7

Everardo López forma parte de la primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y considera que el nuevo proceso contará con futbolistas suficientes para competir en los próximos años.

El defensa del Toluca habló previo al partido ante Colombia y señaló que la aparición de nuevos talentos dentro del fútbol mexicano permitirá que el Tricolor tenga opciones para conformar un plantel rumbo al Mundial de 2030. “Hay muchos jugadores que vienen atrás, por ejemplo, el caso de Gil (Mora), él es muy joven y no tengo duda de que de esos van a salir muchos más”, comentó en entrevista con TUDN.

El central agregó que la implementación de la regla de menores en la Liga MX ha permitido que más futbolistas tengan participación en Primera División.

“Hay mucha gente que viene y que viene muy bien, lo vemos gracias a la regla de menores, cada vez vemos más jugadores nuevos, muy jóvenes. Yo creo que trabajando y siendo constantes se tiene un buen plantel para competir”, señaló.

Everardo López busca consolidarse en el proceso de Rafa Márquez

Con 21 años, el defensor del Toluca tiene como objetivo mantenerse dentro de las convocatorias de la Selección Mexicana y formar parte del camino hacia el Mundial 2030. Sin embargo, López también tiene presente otro objetivo dentro de su carrera: buscar un lugar en la Selección sub 23 que estará bajo las órdenes de Eduardo Arce para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Quiero ser parte de este proceso, pero también tengo en mente, yendo paso a paso, llegar y ser considerado para los Olímpicos”, explicó.

El futbolista entiende que la continuidad dentro del Tricolor dependerá del trabajo que realice con su club y de mantener regularidad dentro del campo. Además de hablar sobre la Selección Mexicana, Everardo López reconoció que uno de sus objetivos profesionales es llegar al futbol europeo.

El defensa señaló que hasta el momento no ha recibido una propuesta para emigrar, aunque mantiene la intención de cumplir ese objetivo en algún momento de su carrera. “Hasta ahorita nada, pero obviamente es un sueño que uno como futbolista quiere, uno quiere ser considerado y jugar en la élite. Es un sueño que tengo y en lo personal me gustaría jugar, no sé si pronto, pero en algún momento”, comentó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de realizar sacrificios personales o económicos para alcanzar ese objetivo, López señaló que está dispuesto a asumir los retos que implique buscar esa oportunidad.

“Sin duda, al final el sueño es más grande y uno aprende a vivir con ese tipo de cosas, el famoso sacrificio. Uno también entiende que son cosas que se tienen que hacer por cumplir los objetivos personales”, afirmó.

El defensa del Toluca continúa su proceso con la intención de consolidarse en el fútbol mexicano y abrir la puerta a nuevas oportunidades dentro y fuera del país.