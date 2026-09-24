Posible formación de Guatemala para el debut en la Nations League contra Jamaica

Las dudas de Tena pensando en el debut.

Guatemala se alista para medirse con Jamaica. (FFG)

Este viernes 25 de septiembre se llevará adelante el debut de Guatemala en una nueva edición de la Nations League de Concacaf. Será por la jornada 1 del Grupo B, en Kingston frente al local Jamaica. Pensando en el trascendental estreno, el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena tiene definida cuál será la alineación titular aunque no lo confirmará, como es habitual, hasta minutos antes del inicio del juego.

La portería pareciera tener ya dueño, Nicholas Hagen. En la defensa, Nicolás Samayoa, Allen Yanez y José Morales parecieran ser fijas. En cuanto al mediocampo, todo indica que Robles, Escobar y Franco, así como Rosales, pelearán un puesto, y en cuanto a la ofensiva no sería raro ver a Rubio Rubín y a Darwin Lom, en caso de que llegue este último en forma.

Por su parte, la actividad en el que es, el segundo torneo de selecciones más importante de la región luego de la Copa Oro, inicia actividad este jueves 24 de septiembre con el Grupo A, con el duelo entre Martinica y El Salvador. En cuanto a los principales favoritos a quedarse con los cuatro cupos a cuartos de final, Costa Rica debuta frente a Curazao, mientras que Jamaica y Guatemala juegan entre sí.

Más información: Guatemala ya trabaja en Miami: Tena prepara el debut ante Jamaica en la Nations League Guatemala ultima detalles antes de enfrentar a Jamaica El escenario elegido para trabajar fue el Amerant Bank Field, donde Guatemala continuó con su preparación antes de trasladarse a Jamaica. Tena entra así en los últimos días disponibles para definir su planteamiento y el once con el que buscará comenzar de buena manera su participación internacional. La Selección tiene previsto posteriormente continuar su recorrido hacia Kingston, sede del esperado estreno. Guatemala visitará a Jamaica el viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas de Guatemala en el National Stadium, según la programación oficial del inicio de la Concacaf Nations League. Calendario de Guatemala en la Nations League 2026 25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

Jamaica vs Guatemala en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

El encuentro entre Jamaica y Guatemala se disputará el viernes 25 de septiembre a las 18:00, hora Guatemala y se disputará en el National Stadium, en Kingston.

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