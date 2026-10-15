Mateo Chávez contesta… ¡a su tío! tras su expulsión con México: “A todos los mejores les ha pasado”

En entrevista exclusiva con Claro Sports, el lateral mexicano reaccionó al mensaje de su tío, reconoció su error ante Estados Unidos y habló del triunfo del AZ Alkmaar en la Europa League

Mateo Chávez volvió a hablar sobre la expulsión que sufrió con la Selección Mexicana ante Estados Unidos, pero esta vez lo hizo a partir de un mensaje que no esperaba escuchar. Durante una entrevista exclusiva con Claro Sports, nuestro compañero Daniel Reyes le compartió un comentario publicado por su propio tío, quien utilizó el ejemplo de Zinedine Zidane para respaldar al futbolista. La respuesta del lateral mexicano incluyó una comparación con Lionel Messi y una reflexión sobre las críticas que recibió después del encuentro.

El defensa del AZ Alkmaar atraviesa un periodo marcado por su participación con el Tricolor y las competencias europeas. Después de recibir una tarjeta roja en la derrota de México por 3-0 ante Estados Unidos, el pasado 3 de octubre, Chávez regresó a los Países Bajos, donde este jueves 15 de octubre participó en la victoria por 2-1 sobre el Hapoel Beer-Sheva, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Europa League 2026-27.

El mensaje de su tío que sorprendió a Mateo Chávez: Messi y Zidane como ejemplos

La conversación tomó un rumbo personal cuando Daniel Reyes le leyó un comentario de su tío relacionado con la expulsión frente a Estados Unidos. El familiar intentó transmitirle tranquilidad y recordó que incluso futbolistas con una trayectoria como la de Zinedine Zidane han protagonizado episodios similares durante sus carreras. “Mateo, relax, si Zidane perdió la cabeza con toda la experiencia del mundo, estás empezando y es parte de tu proceso de crecer. Has logrado un montón”, fue el mensaje que recibió el mexicano.

Chávez retomó esa comparación y añadió lo ocurrido con Lionel Messi en su debut con Argentina. El lateral cuestionó que una sola acción pueda definir la percepción sobre el comportamiento de un futbolista, independientemente de sus antecedentes o de lo que haya demostrado en otros partidos. “Miles de ejemplos. A Messi lo expulsaron en su debut con Argentina. A Zidane le pasó una Copa del Mundo, a todos los mejores le ha pasado y nada, es lo que te dije también cuando platicamos después fuera de cámaras también, la gente pierde la cabeza una vez y ya eres el que pierde la cabeza y todo. Pues no es así tampoco”.

Mateo Chávez reconoce su error ante Estados Unidos y explica cómo enfrenta las críticas

La expulsión ocurrió durante el segundo tiempo del amistoso disputado en Glendale, Arizona. Después de una falta y un enfrentamiento con Sebastian Berhalter, Chávez respondió con una agresión que provocó su tarjeta roja directa alrededor del minuto 67. México disputó el resto del encuentro con diez jugadores y terminó con una derrota por tres goles de diferencia.

El futbolista reconoció nuevamente que su reacción fue equivocada, aunque señaló que busca convertir lo ocurrido en una experiencia de aprendizaje y no permitir que las críticas condicionen su rendimiento. También explicó que, con el paso de los años, ha trabajado para dar mayor importancia a los aspectos positivos de su carrera. “Fue un error, pero no es algo que me había pasado antes, ni estoy dispuesto a que me pase en un futuro, pero solo hay que aprender de eso y seguir adelante. Yo sinceramente veo lo positivo siempre, bueno, me ha costado a lo largo de mi carrera eso, pero he entendido que yo me tengo que hacer fuerte con lo positivo, más que con lo negativo. Lo negativo duele, pero trato de quedarme más con lo positivo, ver las cosas buenas y seguir adelante con eso”.

Mateo Chávez celebra el triunfo del AZ Alkmaar en la Europa League y explica la rotación del equipo

En el plano deportivo, Mateo Chávez participó en la primera victoria del AZ Alkmaar en la fase de liga de la Europa League, después de ingresar al minuto 76 en sustitución de Mees de Wit. El conjunto neerlandés superó 2-1 al Hapoel Beer-Sheva gracias a los goles de Peer Koopmeiners y Mexx Meerdink, mientras que Amankwah Forson anotó para los visitantes. El triunfo permitió al AZ sumar sus primeros tres puntos del certamen, después de perder en su debut frente al Sunderland.

“Feliz, son importantes para el equipo. Sobre todo en los partidos en casa tenemos que intentar sacar siempre los tres puntos. Fue un partido difícil, se nos complicó mucho pero era de esperarse. Feliz de que el equipo haya ganado”, expresó el futbolista mexicano, quien destacó la importancia de responder como local en una competencia en la que su equipo busca avanzar a las rondas eliminatorias.

El lateral también fue cuestionado sobre las modificaciones en la alineación titular, ya que el entrenador Leeroy Echteld decidió darles participación a futbolistas que habían tenido menos oportunidades durante la temporada. Chávez aseguró que dentro del vestidor no existen puestos garantizados y recordó su propia experiencia cuando buscaba acumular minutos, una situación que le permite comprender la importancia de cada oportunidad para sus compañeros.

“A lo largo de la temporada el entrenador había tomado en cuenta a más jugadores pero se nos ha hecho saber que no hay titulares ni suplentes, vamos viendo semana a semana quién juega. El entrenador decidió tomar ahora compañeros que no habían sido tan recurrentes en el XI inicial pero es parte de la competencia. El año pasado a veces no jugaba mucho y este tipo de partidos que me daban la oportunidad para mí eran todo, ahora desearle lo mejor al compañero porque sé que para ellos es todo también. Es parte del compañerismo y del grupo que tenemos”.

Las diferencias entre el fútbol mexicano y neerlandés que han marcado a Mateo Chávez

Sobre las exigencias de competir en Europa, el exjugador de Chivas explicó que cada torneo representa un desafío distinto. Chávez señaló que la intensidad y la mentalidad con la que los rivales afrontan los encuentros internacionales obligan al AZ Alkmaar a mantener su nivel competitivo, sin importar la procedencia o categoría de sus adversarios. “Son partidos muy intensos, los equipos juegan con otro tipo de mentalidad también. El Sunderland es un equipo de primer nivel, de Premier League, pero todos los partidos son difíciles: Europa League, Conference League también fue muy difícil. Vamos partido por partido, intentando sacar los tres puntos en todas las competencias”.

Finalmente, el seleccionado mexicano abordó las diferencias culturales que ha encontrado desde su llegada a los Países Bajos. El lateral considera que los futbolistas mexicanos tienen una manera distinta de expresar sus emociones, especialmente ante las victorias y las derrotas, mientras que de sus compañeros neerlandeses ha incorporado aspectos relacionados con la disciplina y la forma de trabajar.

“Somos diferentes, tanto en el fútbol como fuera. Nosotros somos muy expresivos, más alegres, juguetones, nos duele mucho perder y disfrutamos mucho el ganar. Del holandés yo he aprendido mucho en la forma en la que ellos trabajan y la forma en la que ellos son, cada vez me voy acostumbrando más a su personalidad. Siempre trato de tener una mentalidad ganadora, empujarme al máximo siempre y eso se nota en el equipo que sea y en el lugar que sea”.

Así, Chávez continúa su actividad con el AZ Alkmaar mientras procesa lo ocurrido con la Selección Mexicana. Su respuesta al mensaje familiar dejó clara su postura: reconocer la equivocación, aprender de ella y evitar que un episodio determine el resto de su trayectoria. La victoria europea le permitió volver a concentrarse en los objetivos colectivos de su club y en la competencia interna por un lugar en el once inicial.