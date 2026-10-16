¿Qué pierde Millonarios sin Rodrigo Ureña? La pieza que debe arreglar Gamero contra Jaguares

Millonarios recibe a Jaguares en El Campín tras habilitarse la cancha. Rodrigo Ureña será baja por motivos de salud.

Rodrigo Ureña, mediocampista de Millonarios | Vizzor Image

Millonarios enfrenta este sábado 17 de octubre a Jaguares, partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II, esto en El Campín. Vale la pena mencionar que como tal tanto Dimayor como Sencia dieron a conocer que la cancha ya está apta para que se pueda jugar al fútbol, esto tras una inspección reciente que se hizo sobre el campo.

Así las cosas, hay certeza de que el encuentro se pueda desarrollar, contrario a lo que pasó el pasado martes cuando no se pudo llevar a cabo el cotejo contra Once Caldas. Dicho eso, los equipos terminan de ultimar detalles para el compromiso y el conjunto local presenta una novedad importante, pues uno de sus jugadores titulares habituales no podrá estar por temas de salud.

Se trata de Rodrigo Ureña, mediocampista que desde que llegó al ‘Embajador’ es pieza clave. Tanto Fabián Bustos en su momento y ahora Alberto Gamero lo usan como un bastión en esa zona del campo, aunque por una fuerte virosis no podrá estar ante los de Córdoba, según informó el propio club recientemente.

Eso significa una pérdida importante para Gamero de cara a un partido en el que Millonarios necesita sí o sí los tres puntos, pues ya no tiene margen de erro si quiere estar en los cuadrangulares. Es por eso que hacemos una mirada profunda sobre esa baja del chileno, teniendo en cuenta que es uno de los futbolistas con mayor regularidad del actual plantel.

Titular indiscutible

En lo que va del segundo semestre de este 2026, por el rentado local ha jugado 13 de los 14 partidos que lleva Millonarios hasta el momento. No estuvo contra Independiente Medellín debido a que el DT de los ‘Azules’ decidió darle descanso para equilibrar las cargas porque el equipo viene atravesando por una serie de lesiones importantes.

En esos juegos, en todos fue titular y solo ante Atlético Nacional salió del campo al minuto 88. Eso habla de que es el hombre referencia en el mediocampo, teniendo en cuenta que Mateo García viene lesionado y que por lo general es quien lo acompaña allí. En otras ocasiones Leonai Souza o hasta el propio Stiven Vega han hecho dupla con el chileno.

Iniciador de juego y solidez defensiva

Ureña es el mediocampista que registra más recuperaciones por juego en Millonarios con un promedio de 4.7. Otros jugadores de su posición tienen una media menor con menos partidos jugados, como, por ejemplo, Souza, quien tiene 3.5. García tiene 3.4, Vega 1.5 y Sebastián del Castillo 2.7.

Por otra parte, a pesar que Rodrigo es más de corte defensivo, tiene aporte valioso en el inicio de juego de Millonarios con un promedio del 82% en pases precisos, 89% en campo propio y 77% en terreno rival. También posee un registro importante en pases cortos con 61% y en largos del 59%. Estas estadísticas dan muestra que el balón pasa bastante por sus pies en esa tenencia de pelota que le gusta a Gamero e inclusive a lo que proponía Bustos.

Sin duda es un futbolista que le va a hacer falta a Millonarios ante Jaguares, además de su liderazgo y entrega. A eso se suma que viene de hacer un gol contra Fortaleza en el más reciente partido del ‘Embajador’ por la Liga BetPlay (suma dos). Posiblemente el regreso de García dé una mano para manejar su ausencia, sumado a que si se plantea doble contención, se incluya a Souza o a Vega.

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