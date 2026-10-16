Luis Hernández vs Julián Quiñones: ¿Quién hizo más por México en un Mundial?

Luis ‘Matador’ Hernández declaró que tuvo una mejor Copa del Mundo que Julián Quiñones tras considerar que sus cuatro goles los hizo en menos partidos

Luis Hernández vs Julián Quiñones | Claro Sports

Luis Hernández lanzó una declaración incendiaria este viernes 16 de octubre al señalar que tuvo una mejor Copa del Mundo que Julián Quiñones, pese a que ambos delanteros comparten el récord de máximo goleador mexicano en los Mundiales. Las palabras del Matador encendieron el debate público debido a la inevitable comparación entre dos nombres que pasarán a la historia del Tricolor.

A casi tres meses de haber concluido el Mundial 2026, que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá, la resaca continúa. La Selección Mexicana se quedó de nueva cuenta en los octavos de final tras perder frente a Inglaterra en el Estadio Azteca. Sin embargo, esta edición tuvo una particularidad, ya que, con la ampliación a 48 equipos, México disputó un partido extra tras la victoria en los dieciseisavos de final ante Ecuador.

Pese a que la Selección Mexicana quedó fuera de la última Copa del Mundo, el equipo que dirigía Javier Aguirre recibió el reconocimiento de buena parte de los expertos, debido a que se convirtió en uno de los protagonistas del torneo de la FIFA. Uno de los responsables del buen momento del Tricolor fue Julián Quiñones, quien anotó cuatro goles, suficientes para igualar a Luis Hernández con la misma cantidad de anotaciones en una sola edición.

“Cualquier mexicano que supere las marcas que hemos tenido le beneficia mucho a la selección. Nada más que hay parámetros: yo lo hice en un Mundial, él también, pero lo hice en menos partidos”, declaró Luis Hernández durante un evento del videojuego FC 27.

La respuesta del Matador tiene un matiz importante: determinar quién tuvo un mejor Mundial 2026 no solo implica un aspecto subjetivo, pues, aunque se valoren las estadísticas, la conclusión cambia de acuerdo con los criterios que se tomen en cuenta.

El Matador fue una pieza fundamental de la Selección Mexicana en el Mundial de 1998, que se celebró en Francia. El delantero anotó un doblete ante Corea del Sur y marcó un gol frente a Países Bajos y otro ante Alemania. Sus cuatro anotaciones llegaron en cuatro partidos; sin embargo, acumuló 482 minutos, es decir, registró un gol cada 120.5 minutos. Además, sumó algunos minutos más en el Mundial de Corea-Japón 2002.

Las cifras de Julián Quiñones son mejores si se toman en cuenta únicamente los minutos disputados: cuatro goles en 423 minutos, suficientes para alcanzar un promedio de una anotación cada 105.7 minutos. Sus tantos fueron ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, aunque necesitó cinco partidos para conseguirlos.

La comparación entre Luis Hernández y Julián Quiñones deja sobre la mesa dos actuaciones que marcaron la historia de la Selección Mexicana en los Mundiales. Mientras el Matador presume una mayor efectividad en menos partidos, las cifras del delantero naturalizado mexicano reflejan un mejor promedio goleador por minuto. Al final, el debate queda abierto y dependerá de los criterios con los que se valore el desempeño de ambos atacantes, dos nombres que comparten un lugar especial en la historia del Tricolor.