Álvaro Montero y Sebastián Villa, por un cierre de año soñado en Boca Juniors
Los dos referentes colombianos siguen con posibilidades de disputar título en todos los frentes. Ahora son finalistas de Copa Argentina.
Boca Juniors calienta motores para un maratónico final de año, ya que sigue vivo en todos los frentes posibles para llevarse una buena cantidad de títulos. Ya aseguró uno importante, como lo es el Campeonato Anual tras terminar primero en la tabla acumulada del fútbol argentino. Ahora se le vienen maratónicos días con varias posibilidades de dar vueltas olímpicas.
El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena dio un paso adelante en la meta de salir campeón en todo lo que se proponga. Este sábado aseguró su boleto en la gran final de la Copa Argentina tras ajusticiar por goleada a Banfield (0-3). Los colombianos, sin lugar a dudas, fueron protagonistas directos en la clasificación.
Con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián VIlla y Leandro Lozano, el Xeneize demostró categoría para lograr ese boleto a la final en el Estadio Malvinas Argentinas. Villa, figura indiscutida en la ofensiva, anotó la segunda diana y además le puso la asistencia a Lozano para cerrar con broche de oro.
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El tanto de Villa fue estupendo. El exjugador del Deportes Tolima le puso sello a un contragolpe demoledor de Boca. Recibió de Milton Delgado, quien picó al frente y cedió por la izquierda para el colombiano. Le bastó buscar su enganche habitual para sacar un derechazo contra el palo más lejano del golero rival. Posteriormente, para el gol de Lozano, él le lanzó un centro venenoso al segundo palo para convertir.
¡GOL DE BOCA! Sebastián Villa anotó el 2-0 ante Banfield a los 63 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/lOtMT8S7Fl— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
Montero también registró una calificación alta tras sumar cuatro atajadas. Cabe recordar que el guardameta no fue llamado por la Selección Colombia para concentrarse en su club, ya que se avecinan días frenéticos y donde Boca se juega todo el año. Días con posibilidades de gloria absoluta.
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Ya reyes de la tabla anual, los Xeneizes ahora van en búsqueda de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Además sigue en carrera por los play offs de Liga rumbo al trofeo semestral. En caso de lograrlo, disputará ante Belgrano el Trofeo de Campeones.