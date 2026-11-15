Tala Rangel y Jesús Gallardo protagonizan una cadena de errores que Jamaica convierte en goles

Una demora de Raúl ‘Tala’ Rangel en un saque de meta derivó en un tiro de esquina que terminó con el gol de Jamaica en la primera mitad

Gallardo marca autogol | Imago 7

La Selección Mexicana sufrió las consecuencias de dos errores de Jesús Gallardo durante el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 ante Jamaica. El defensor marcó un autogol en el primer tiempo y posteriormente cometió una falta dentro del área que derivó en un penalti, con el que los Reggae Boyz aumentaron su ventaja a 3-0 en el Estadio Nacional de Kingston.

El encuentro, que marcó el debut oficial de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor, comenzó a complicarse por una serie de equivocaciones defensivas. La primera anotación llegó después de una demora de Raúl ‘Tala’ Rangel al realizar un saque de meta, mientras que el tercer tanto se produjo tras una intervención del VAR que sancionó una acción de Gallardo sobre Kaheim Dixon.

La jugada del primer gol comenzó cuando Rangel se disponía a realizar un saque de meta, pero excedió el tiempo permitido para reanudar el encuentro. Ante esta situación, el árbitro sancionó al guardameta y concedió un tiro de esquina a favor de Jamaica.

Durante el cobro, el balón fue enviado al área mexicana, donde Jesús Gallardo saltó para intentar despejarlo de cabeza. Sin embargo, el defensor terminó enviándolo hacia su propia portería, sin que Rangel pudiera intervenir para evitar la anotación.

¡GOL DE JAMAICA! ¡LOS REGGAE BOYZ SE VAN AL FRENTE!🥲 Jesús Gallardo desvía y la pelota se va al fondo de su meta #ConcacafNationsLeague EN VIVO👇 https://t.co/A1aZZ4Er9o https://t.co/nDpe2goPFs — Claro Sports (@ClaroSports) November 15, 2026

El autogol permitió que Jamaica tomara ventaja de 1-0 en el encuentro. México intentó responder durante el resto de la primera mitad, pero no consiguió modificar el resultado antes del descanso.

El marcador se mantuvo 1-0 al término de los primeros 45 minutos, por lo que el conjunto dirigido por Rafael Márquez regresó al terreno de juego con la necesidad de buscar el empate.

La situación se complicó al comienzo del complemento, cuando Renaldo Cephas aprovechó una oportunidad dentro del área para marcar el segundo tanto de Jamaica. El atacante recibió el balón por un costado, encaró a Israel Reyes y sacó un disparo hacia el segundo poste que dejó sin oportunidad a Rangel.

Con el 2-0, los Reggae Boyz ampliaron la diferencia en el partido de ida, mientras que México quedó obligado a buscar una reacción para evitar que la desventaja aumentara antes del encuentro de vuelta.

Jesús Gallardo comete penalti ante Jamaica y Richard King marca el 3-0 tras revisión del VAR

Jesús Gallardo volvió a participar en una acción que terminó perjudicando a la Selección Mexicana durante el segundo tiempo. Al minuto 59, el defensor protagonizó una jugada dentro del área con Kaheim Dixon que fue revisada por el árbitro Mario Escobar mediante el sistema de videoarbitraje.

Después de observar las imágenes, el silbante determinó que la intervención del futbolista mexicano constituía una infracción y señaló penalti a favor de Jamaica. La decisión le dio al conjunto caribeño la posibilidad de aumentar su ventaja desde los once pasos, cuando el marcador se encontraba 2-0 y México buscaba reducir la diferencia.

Richard King fue el encargado de ejecutar el penalti. El futbolista jamaicano tomó el balón y realizó un disparo hacia el ángulo, después de engañar a Raúl ‘Tala’ Rangel, quien no consiguió detener el remate.

Con esta anotación, Jamaica colocó el 3-0 sobre México, ampliando la diferencia en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. De esta manera, Gallardo quedó involucrado en dos de los tres goles recibidos por el Tricolor. Primero, con el remate de cabeza que terminó en su propia portería y, posteriormente, con la falta sobre Dixon que fue sancionada como penalti tras la revisión del VAR.

El tercer tanto dejó al equipo de Rafael Márquez ante una desventaja de tres goles en Kingston, con la necesidad de encontrar una respuesta durante el tiempo restante para reducir la diferencia de cara al partido de vuelta.

México quedó comprometido en la eliminatoria por un lugar en las semifinales, mientras Jamaica aprovechó las oportunidades generadas para construir su ventaja en el primer encuentro de la serie.