¡Giro inesperado! Dvalishvili pide liberar a Usman Nurmagomedov tras la pelea en Abu Dabi

El peleador georgiano pidió clemencia para los involucrados después de que ocho personas fueran condenadas a seis meses de prisión

Dvalishvili sorprende: pide libertad para Usman Nurmagomedov. GIUSEPPE CACACE / AFP

Merab Dvalishvili pidió que Usman Nurmagomedov y los demás involucrados en la pelea ocurrida en un hotel de Abu Dabi recuperen su libertad. El peleador georgiano, quien estuvo involucrado en el altercado, aseguró que no pretende presentar cargos y llamó a dejar atrás el conflicto.

La petición llegó después de que un tribunal de Abu Dabi condenara a 10 personas por hechos relacionados con el enfrentamiento. Ocho recibieron penas de seis meses de prisión: seis por su participación en el altercado y otras dos por grabar y difundir imágenes del incidente. Los dos restantes recibieron una multa de 50 mil dirhams cada uno, sin pena de prisión.

Usman Nurmagomedov fue identificado por medios especializados como uno de los seis acusados condenados por su participación en el altercado. El peleador ruso recibió seis meses de prisión, una multa de 300 mil dirhams y una orden de deportación de Emiratos Árabes Unidos una vez cumplida la sentencia. El tribunal no hizo públicos los nombres de los condenados en su comunicado, por lo que la identificación de Nurmagomedov procede de reportes periodísticos posteriores al fallo.

Dvalishvili pide libertad para Usman Nurmagomedov

Después de quedar en libertad, Dvalishvili utilizó sus redes sociales para referirse al proceso y expresar su deseo de que todos los involucrados puedan recuperar su libertad. “Espero que los liberen a todos; no presentaría cargos. Quiero paz y lo mejor para todos”, escribió el peleador.

Dvalishvili también agradeció a las autoridades de Abu Dabi por la manera en que manejaron la situación y aseguró que se encontraba bien después del incidente. En otra declaración, el georgiano volvió a referirse directamente a su postura frente al proceso: “No queremos presentar cargos, nada, hermano. Decimos todo lo que podemos para que los dejen salir; hacemos nuestro mejor esfuerzo”.

La postura de Dvalishvili adquiere especial relevancia por la situación de Usman Nurmagomedov, quien, según los reportes que identificaron a los condenados, deberá cumplir una pena de seis meses de prisión.

¿Qué pasó entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili?

El altercado ocurrió el miércoles 11 de noviembre en el lobby del hotel Yas Hilton, en Abu Dabi. Dvalishvili se encontraba realizando una entrevista relacionada con su participación en el evento de Real American Freestyle cuando se produjo el enfrentamiento.

MÁS INFORMACIÓN: Johnny Walker liquida a Waldo Cortés Acosta en UFC Vegas 124

El peleador georgiano aseguró posteriormente que Usman Nurmagomedov y varios integrantes de su grupo se acercaron por detrás y comenzaron a golpearlo a él y a su amigo Saba Lazishvili. “Usman y sus amigos llegaron por detrás y comenzaron a golpearme a mí y a mi joven amigo”, escribió Dvalishvili después del incidente.

Las imágenes del altercado fueron grabadas y posteriormente difundidas en redes sociales. La publicación del material también derivó en consecuencias legales, ya que dos de las personas condenadas recibieron penas de prisión por grabar y difundir las imágenes.

El enfrentamiento se produjo en medio de una rivalidad previa entre Dvalishvili y la familia Nurmagomedov. En UFC 311, en enero de 2025, el georgiano derrotó a Umar Nurmagomedov por decisión unánime y retuvo el campeonato de peso gallo de UFC.

¿Cuál es la situación legal de Usman Nurmagomedov?

Usman Nurmagomedov fue condenado a seis meses de prisión, además de recibir una multa de 300 mil dirhams y una orden de deportación una vez cumplida la sentencia, de acuerdo con los reportes que lo identificaron entre los seis condenados por su participación en el altercado.

El Tribunal Penal de Abu Dabi condenó a 10 personas en total. Ocho recibieron seis meses de prisión: seis por delitos relacionados con el enfrentamiento y otras dos por la grabación y difusión de las imágenes.

Las otras dos personas involucradas, identificadas como Merab Dvalishvili y Saba Lazishvili, recibieron multas de 50 mil dirhams cada una, sin una pena de prisión.

Además de las sanciones de prisión y económicas, las autoridades ordenaron la confiscación de los teléfonos utilizados para grabar el incidente y la eliminación de las imágenes difundidas.

La precisión es importante: el tribunal no publicó los nombres de los 10 condenados en su comunicado. La identificación de Nurmagomedov como uno de los seis acusados que recibieron seis meses de prisión proviene de reportes periodísticos y especializados que dieron seguimiento al fallo.

Dvalishvili quiere dejar atrás el conflicto

A pesar de haber denunciado públicamente el enfrentamiento, Dvalishvili aseguró que no quiere presentar cargos y busca que el episodio termine.

El georgiano también fue liberado y recibió autorización para continuar con sus compromisos deportivos en Abu Dabi. Tras conocer las sentencias, su postura fue pedir que los demás involucrados recuperen su libertad.

“Espero que los liberen a todos; no presentaría cargos. Quiero paz y lo mejor para todos”, reiteró.

Mientras Usman Nurmagomedov enfrenta una condena de seis meses de prisión, una multa de 300 mil dirhams y una posterior deportación, Dvalishvili busca cerrar el conflicto y pidió públicamente clemencia para los involucrados.