Hubo puntos altos con varios jóvenes que aspiran a ser parte del recambio generaciones, mientras otros experimentados quedaron en deuda.

Yáser Asprilla, jugador de la Selección Colombia. – FCF.

La Selección Colombia finalizó su cronograma de partidos amistosos de esta fecha FIFA. Frente a Perú, fue una nueva oportunidad para ver a más jugadores jóvenes que aspiran a integrar el recambio generacional. A diferencia de los duelos ante México y Paraguay, esta vez aparecieron puntos más altos con las caras nuevas. No obstante, preocupa el bajo nivel de algunos experimentados que ya empiezan a ser señalados de la Tricolor.

Calificación global (6,97/10)

Kevin Mier (6,0)

Era el que más expuesto llegaba a este partido, pues ya había recibido la oportunidad de ser titular en el tramo final de la Eliminatoria anterior y fue un completo desastre. Esta vez, tuvo poquísimo trabajo y pasó desapercibido por la disposición defensiva del rival, que no se acercó con ocasiones claras. Recibe la calificación de un jugador sin errores ni vistosidad.

Daniel Muñoz (7,5)

Estuvo bien en los desprendimientos a velocidad para sumarse a las intensiones ofensivas, llegando a pisar el área contraria. En lo defensivo dejó algunos espacios a su espalda, entendibles porque fueron en contraataques en los que estaba sumado al ataque. Por fortuna, tuvo respaldo de los defensores centrales para no padecer en ese aspecto.

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Kevin Andrade (6,0)

Fue un buen complemento para Dávinson Sánchez, aunque no tuvo mucho trabajo ante el buen comportamiento de su compañero de zaga. En general, pasó desapercibido.

Dávinson Sánchez (8,5)

Hizo un trabajo impecable en sus funciones como líder de la muralla del fondo. Mostró buen cálculo para adivinar las intenciones de los atacantes peruanos cuando intentaron pases al espacio y cortó a tiempo las opciones antes de que representaran riesgo real.

Samuel Velásquez (9,0)

Cuando encontró espacio para proyectarse, se juntó bien por la banda izquierda y lanzó buenos centros. Además, se juntó bien con Carlos Andrés Gómez para ser un complemento en la construcción. El fútbol lo premio con aquel rebote que le quedó servido para el golazo con el que abrió el marcador, mostrando una gran técnica de disparo de media distancia, aspecto tan ausente y necesario en la Tricolor. Se retiró al 78′ para darle paso a Álvaro Angulo.

Jhon Solís (7,0)

Tuvo pocos retos como marcador, pero no desentonó en las conexiones para salir jugando desde el fondo. Fue una presentación aceptable dentro de las pocas oportunidades que ha tenido y salió sustituido por Kevin Castaño al minuto 61.

Gustavo Puerta (7,5)

Se notó que los jugadores peruanos lo tenían bien estudiado y estuvieron ejerciéndole marcas duras, con constantes faltas que no lo dejaron progresar mucho. Se le valora que no se dejó aminorar por esa situación, sino que continuó con la insistencia de colaboración en el armado del juego, así eso le valiera algunos contactos fuertes. Salió al 61′ para darle paso a Ríchard Ríos.

Jhon Arias (3,0)

Nuevamente, le quedó grande el rol de armador. Estuvo escondiéndose de la línea de pase y, la mayoría de veces que recibió, dio pases intrascendentes sin progreso. Cuando se animó a hacer lanzamientos a velocidad, equivocó la dirección y acabó por cederla a los adversarios. La segunda parte estuvo jugando por la izquierda, pero sin destacarse. Sigue en deuda. Se retiró en el ingreso de Daniel Arcila al 61′.

Yáser Asprilla (8,0)

Hizo presencia importante con regates en el sector izquierdo y lanzó algunos pases filtrados interesantes. Los errores aparecieron cuando se tomó más confianza de la cuenta e intentó cambios de frente que resultaron incómodos para sus compañeros, pero se dio cuenta rápido que esa no era la vía. Tuvo la mejor oportunidad del primer tiempo con un disparo bloqueado por la zaga peruana. De lejos, fue lo mejor de Colombia en la parte inicial. Fue el primero en abandonar el partido de cara al segundo tiempo, pues Juan Manuel Rengifo entró en su lugar.

Luis Javier Suárez (5,0)

Ya se volvió costumbre que desaparece de los partidos cuando la pelota no le llega al área y acá le volvió a suceder lo mismo. Por momentos, retrocedió para luchar algunas pelotas, aunque sin gran éxito contra los defensores incas. Asprilla le lanzó un buen pase filtrado para que rematara a velocidad, pero su disparo se fue desviado. Kevin Viveros entró en su lugar al 61′.

Carlos Andrés Gómez (7,0)

Su mejor virtud estuvo en ser líder de la presión alta y mostrarse constantemente como opción de pase. Lanzó varios centros sin buen destino por ser diestro y estar jugando por el sector izquierdo, aspecto que lo exculpa a él y le pone carga de responsabilidad a Néstor Lorenzo. El segundo tiempo lo tuvo por la derecha y todo cambió positivamente para él, viéndose más cómodo para las interacciones y los envíos al área. De un centro suyo fue que quedó el rebote para el golazo de Velásquez. Se fue al 61′, cuando Camilo Durán entró en su remplazo.

Juan Manuel Rengifo (8,0)

Ingresó al 46′ para remplazar a Yáser Asprilla, medidor complicado por el buen partido que había hecho su compañero en el primer tiempo.Estuvo a la altura para ser su estreno en la Tricolor y repartió buenos pases propositivos para sus compañeros. Se mostró correcto para decidir cuándo hacer una pausa y el momento para poner velocidad.

Kevin Viveros (6,5)

Remplazó a Luis Javier Suárez a partir del minuto 61. Tuvo algunas oportunidades para animarse a rematar, pero sus intentos se quedaron en bloqueos por parte de los zagueros peruanos.

Kevin Castaño (6,5)

Apareció en el lugar de Jhon Solís al 61′. A diferencia de cuando se juega contra 11 jugadores, estuvo entregando bien la pelota y no sufrió en lo retrocesos. Hizo un partido correcto sin deslumbrar.

Daniel Arcila (7,5)

Entró por Jhon Arias al 61′. Estuvo dinámico como centrocampista ofensivo, pero pecó por individualismo en ciertas acciones en las que tenía opciones de pase a compañeros mejor ubicados. El tiempo de adición salvó su presentación con el disparo que se desvió en un defensor peruano, pero que contará como gol de él en el 2-0 definitivo.

Camilo Durán (8,0)

Entró al 61′ en lugar de Carlos Andrés Gómez. No tardó en generar problemas para los rivales con un robo de pelota que significó la tarjeta roja de Miguel Araújo al 64′. Esa acción fue determinante para que todo el equipo pudiera volcarse al ataque el resto del encuentro.

Ríchard Ríos (7,5)

Remaplazó a Gustavo puerta al 61′. Ejecutó un tiro libre y que exigió la atajada de Gallese. Como las responsabilidades en marca eran mínimas por el contexto del encuentro, se mostró activo en la generación de juego.

Álvaro Angulo (-)

Ingresó por Velásquez al 78′. Fue muy poco tiempo para evaluarlo.

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