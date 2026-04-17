Jorge Campos señala que el principal problema de la selección mexicana es la ofensiva

El histórico guardamenta aseguró que Javier Aguirre tiene buenos nombres en la portería para el Mundial

Jorge Campos defiende a los porteros de la selección mexicana | Imago 7

En una escena que mezcla memoria, identidad y reinvención, Jorge Campos figura inconfundible del fútbol mexicano por sus reflejos bajo el arco y sus uniformes vibrantes presentó su nueva línea de ropa, una colección que evoca los tonos intensos que marcaron su carrera y su personalidad dentro y fuera de la cancha, en colaboración con American Eagle.

Campos, quien redefinió la estética del portero en los años noventa, explicó que esta incursión en la moda no es un giro inesperado, sino una extensión natural de su esencia. “No sabía si iba a jugar, no sabía si iba a jugar una Copa del Mundo. Ser parte de una colaboración, que se hayan fijado en mí, es muy padre, emocionante”, dijo. Para él, los colores no son un recurso superficial, sino una narrativa personal: “Estos colores son los que yo veía en Acapulco cuando surfeaba”.

La colección, más que una propuesta comercial, funciona como una reinterpretación de su historia. Campos no solo diseñaba sus propios uniformes durante su etapa como jugador; los convertía en una declaración visual en un deporte tradicionalmente sobrio. Hoy, ese mismo impulso creativo se traduce en prendas que buscan capturar una identidad profundamente mexicana, ligada al mar, al sol y a la improvisación estética que lo hizo único.

Pero el exguardameta no se limitó a hablar de moda. Con la autoridad que le otorgan sus participaciones como titular en dos Copas del Mundo Copa Mundial de la FIFA 1994 y Copa Mundial de la FIFA 1998, Campos también reflexionó sobre el presente del seleccionado nacional. En un diagnóstico directo, defendió la tradición de seguridad en la portería mexicana.

“Siempre estamos preparados, tenemos grandes porteros. México está preparado porque hemos tenido problemas para adelante”, afirmó. Su análisis apunta a una constante histórica: desde 1986, sostiene, la portería ha sido una de las zonas más confiables del equipo, incluso en torneos donde los resultados no han acompañado.

Para Campos, el desafío del fútbol mexicano no está bajo los tres palos, sino en la generación ofensiva. “Los problemas son de medio campo para adelante. Los porteros en todos los mundiales nunca han tenido nada que ver”, sentenció.

Entre telas fluorescentes y recuerdos de olas en Acapulco, Campos parece moverse con la misma libertad con la que salía del área para jugar como delantero ocasional. Su nueva línea de ropa no solo rescata una estética, sino que reafirma una idea: que el estilo, cuando es auténtico, puede convertirse en legado.

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