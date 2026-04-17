UFC Fight Night, en vivo: horario y dónde ver Burns vs Malott y todas las peleas de la cartelera en Winnipeg

Gilbert Burns y Mike Malott pelearán en el en peso wélter con realidades opuestas dentro de la UFC

UFC Fight Night 2026: horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

La UFC llega a Winnipeg, Canadá, para una nueva función de UFC Fight Night este sábado 18 de abril, con una pelea estelar que enfrentará a Gilbert Burns y Mike Malott. Se trata de un combate en la división de peso wélter que reúne a dos peleadores en momentos contrastantes dentro de la promoción, ambos con la necesidad de sumar una victoria que los impulse en la categoría.

Gilbert Burns, excandidato al título, atraviesa una etapa complicada en su carrera, ya que llega con la urgencia de volver al triunfo tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. El brasileño-estadounidense no ha tenido actividad desde 2025, cuando cayó ante Michael Morales por la vía del nocaut. En ese contexto, este combate representa una oportunidad clave para retomar el rumbo y mantenerse competitivo dentro de la UFC.

Por su parte, Mike Malott llega en una dinámica completamente distinta. El peleador canadiense acumula tres victorias consecutivas, dos de ellas por decisión y una más por nocaut, lo que lo ha posicionado como una de las figuras en ascenso dentro de la división. Su triunfo más reciente fue ante Kevin Holland en octubre del año pasado, resultado que buscará respaldar ante su público en Winnipeg.

El enfrentamiento no solo pone en juego la posición de ambos dentro del ranking, sino que también representa un choque entre experiencia y momento deportivo, en una cartelera que promete intensidad tanto en los combates preliminares como en los estelares.

Gilbert Burns vs Mike Malott: fecha y hora de UFC Fight Night

La función de UFC se llevará a cabo el sábado 18 de abril en el Life Centre de Winnipeg. La cartelera preliminar está programada para iniciar a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cartelera estelar dará comienzo a partir de las 18:00 horas.

¿Quién transmite UFC Winnipeg en vivo y dónde ver por TV y online?

El evento de UFC en Winnipeg, así como el resto de las funciones de la promoción, podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Paramount Plus a nivel mundial. Además, Claro Sports ofrecerá cobertura completa con lo más relevante de la jornada.

Cartelera completa y orden de las peleas preliminares y estelares de UFC Fight Night

La cartelera incluye diversos enfrentamientos en distintas divisiones, con peleadores que buscan consolidarse dentro de la organización:

Cartelera estelar

Gilbert Burns vs. Mike Malott (Welterweight)

Kyler Phillips vs. Charles Jourdain (Bantamweight)

Mandel Nallo vs. Jai Herbert (Lightweight)

Jasmine Jasudavicius vs. Karine Silva (Women’s Flyweight)

Thiago Moises vs. Gauge Young (Lightweight)

Dennis Buzukja vs. Marcio Barbosa (Featherweight)

Cartelera preliminar

Julien Leblanc vs. Robert Valentin (Middleweight)

Tanner Boser vs. Gokhan Saricam (Heavyweight)

Melissa Croden vs. Dariya Zheleznyakova (Women’s Bantamweight)

JJ Aldrich vs. Jamey-Lyn Horth (Women’s Flyweight)

John Castaneda vs. Mark Vologdin (Bantamweight)

Jamie Siraj vs. Johnn Yannis (Bantamweight)

Pronósticos y momios para UFC Winnipeg: estos son los favoritos de la IA

La pelea estelar entre Gilbert Burns y Mike Malott presenta un contraste claro entre experiencia y momento actual. Burns llega con mayor recorrido en la élite de la división y con enfrentamientos ante rivales de alto nivel, lo que le da herramientas tácticas importantes, especialmente en el grappling y control en el suelo. Sin embargo, su racha negativa y el tiempo de inactividad generan dudas sobre su rendimiento.

En ese contexto, el pronóstico apunta ligeramente a favor de Malott, quien podría aprovechar su inercia y localía para imponer condiciones. No obstante, si Burns logra llevar la pelea a su terreno, especialmente en el combate a ras de lona, tiene posibilidades reales de revertir el panorama y dar la sorpresa.

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