Pumas será sede de entrenamientos para selecciones nacionales en el Mundial 2026

También resaltó que el objetivo del club es clasificar a la Liguilla de manera directa y sin depender de la calculadora en la última fecha

El presidente del Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Luis Raúl González Pérez, reveló que el club Pumas será sede de entrenamientos para diversas selecciones nacionales durante el Mundial 2026. A pesar de que aún no se ha confirmado cuáles selecciones utilizarán las instalaciones de los felinos, la noticia fue recibida con gran entusiasmo, ya que representa un importante reconocimiento a la calidad del club.

González Pérez destacó que esta colaboración, más allá de los beneficios económicos que pueda generar, tendrá un impacto significativo en el prestigio y visibilidad del club. Este tipo de proyectos refuerza el sello de calidad de Pumas, colocando al club en una posición privilegiada a nivel internacional.

“El club Pumas va a ser sede un mes para entrenamientos de selecciones, todavía no sabemos cuáles, ¿no? Pero bueno, esto más allá de lo que representa en el ingreso al club, representa prestigio, sello de calidad, visibilidad y reconocimiento de la calidad que también lo informamos”.

En sus declaraciones, el presidente del patronato mencionó que para la directiva el momento actual del equipo de fútbol es uno de tranquilidad, pero también de esfuerzo continuo. “Es un momento de mayor esfuerzo para mejorar lo que tenemos que mejorar, sostener lo que está bien y corregir lo que debemos corregir”, dijo González Pérez, al tiempo que señaló que la directiva sigue enfocada en su objetivo a corto plazo: clasificar a la Liguilla sin necesidad de depender de otros resultados.

Pumas será sede de entrenamientos para el Mundial | Imago7

También abordó el trabajo interno que realizan con el cuerpo técnico. Resaltó la importancia de las reuniones semanales de análisis, en las que el director técnico y los miembros del cuerpo técnico evalúan el rendimiento del equipo y plantean estrategias para seguir mejorando. “Nos ayuda a buscar crecer en el objetivo que tenemos”, comentó.

Pumas tiene el objetivo de meterse a la Liguilla sin tener que hacer matemáticas

El presidente del Patronato subrayó que el objetivo inmediato del club es asegurar su clasificación a la Liguilla sin tener que depender de cálculos matemáticos o de la aritmética. “El objetivo ahorita es no distraernos y amarrar nuestra clasificación sin ecuaciones complejas”, afirmó.

Además, González Pérez hizo énfasis en la importancia de mantener la concentración en el desempeño del equipo, sin dejarse llevar por las distracciones que puedan surgir en el camino hacia el cierre de la temporada.

Finalmente, el presidente de Pumas reiteró que la institución continúa trabajando con el propósito de mantener su nivel competitivo y asegurar su lugar en la Liguilla, lo que sigue siendo una de las prioridades del club en este torneo.

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