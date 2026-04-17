Hoy No Circula 17 de abril 2026: ¿Habrá Contingencia Ambiental este viernes en CDMX y Edomex?

Este viernes 17 de abril de 2026, el Hoy No Circula afectará a vehículos engomado azul en CDMX y Edomex

Hoy no circula viernes 17 de abril 2026. Reuters

El programa Hoy No Circula sigue siendo una medida clave para mitigar los efectos de la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, particularmente cuando la calidad del aire alcanza niveles dañinos. Este viernes 17 de abril de 2026, el esquema habitual del programa se activará para reducir la concentración de contaminantes en la zona metropolitana. Con ello, se busca limitar la circulación de vehículos en las horas de mayor afluencia, entre las 05:00 y las 22:00 horas.

Si bien no se ha confirmado una Fase 1 de contingencia ambiental, las autoridades continúan monitoreando los niveles de ozono, que podrían generar restricciones adicionales dependiendo de la situación. Es importante que los conductores verifiquen su engomado y la terminación de la placa de su vehículo para saber si están sujetos a las restricciones, ya que esta medida no solo busca reducir la contaminación, sino también proteger la salud de los habitantes de la región.

¿Qué autos no circulan el viernes 17 de abril de 2026 y cuáles sí?

Este viernes, las restricciones del Hoy No Circula se aplicarán a los vehículos con holograma de verificación 1 y 2 con engomado azul, además de aquellos con terminación de placas 9 y 0. Los vehículos que no deben circular estarán restringidos durante el horario habitual de 05:00 a 22:00 horas.

Hoy no circula viernes. Foto X: @CAMegalopolis

Sin embargo, los autos con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, quedan exentos de esta restricción. Además, los autos con placas foráneas estarán prohibidos en las mismas horas, pero solo aquellos que no cuenten con el holograma correspondiente.

¿Habrá Contingencia Ambiental? Por esta razón se activa y también el Doble Hoy No Circula

La activación del Doble Hoy No Circula se produce cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental debido a los altos niveles de contaminación, especialmente los niveles de ozono, que afectan la calidad del aire en la zona metropolitana. En este caso, aunque no se ha confirmado la Fase 1 para este viernes, las autoridades siguen monitoreando la situación.

Si se alcanzan los 154 partes por billón (ppb) de ozono en las estaciones de monitoreo, se activará el Doble Hoy No Circula. Este incremento en las restricciones ampliaría los vehículos afectados, incluidos algunos autos con holograma 0 o 00, dependiendo de las condiciones del día.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Las multas por incumplir el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México oscilan entre los 2,000 y 3,000 pesos, dependiendo de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además de la sanción económica, el vehículo puede ser llevado al corralón, lo que generará gastos adicionales por el arrastre y la estancia.

Las autoridades recomiendan a los conductores revisar los reportes oficiales, respetar las restricciones y, si es posible, usar alternativas de transporte público para evitar contratiempos y multas.

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