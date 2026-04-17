Se agudiza la crisis de Colombia en Libertadores: ¡ocho partidos sin victoria!

Los cuatro equipos decepcionaron en la segunda jornada de la Copa Libertadores. Así fue la presentación de los inquilinos del FPC.

Medellín cae ante Flamengo | REUTERS

Al fútbol colombiano le pintaron la cara en la Copa Libertadores. Lo que parecía dejar cierta expectativa o ilusión, tras palpitar la previa de los compromisos en la segunda jornada del certamen, el saldo fue muy negativo. Así como Tolima, Medellín, Santa Fe y Junior igualaron en sus primeros duelos, los cuatro terminaron con las manos vacías durante la fecha entre martes y jueves.

Podían ser derrotas en el papel. En especial lo ocurrido con el DIM y su caída a manos de Flamengo por goleada en el Maracaná. Quizá se trataba del principal favorito a repetir título en la cita continental, pero la imagen pobre del ‘Poderoso’ dejó mucho por desear.

Flamengo vs Medellín | REUTERS

Del otro lado, iniciando la jornada en el martes, Tolima y Junior fueron anfitriones de un amargo desayuno. El ‘Pijao’ cayó en Montevideo, derrumbado en el segundo tiempo por el ímpetu y la garra de Nacional de Uruguay (3-1). Lo peor fue lo del ‘Tiburón’, pues ese mismo martes, ante un Cerro Porteño con nueve jugadores lesionados, cayó por la mínima diferencia (1-0) tras una desatención colectiva.

Santa Fe, el ‘Cardenal’ que llegaba con algo de ilusión por el bajo nivel de Corinthians en Brasil, también se fue en blanco (2-0). A la escuadra de Pablo Repetto no le dio la gasolina para competirle al ‘Timao’, que parece ver con otros ojos la Libertadores a diferencia de lo que acontece en el plano doméstico.

Y al final, para ponerle un triste cierre a la segunda jornada, Medellín fue goleado por Flamengo sin piedad. A media máquina, la escuadra de Río se adueñó del triunfo y cabalga en soledad el grupo.

¿Cómo jugarán la tercera fecha?

Todos quedan con un punto en sus respectivos grupos. No les queda de otra obligación más que ganar para ponerle fin a la primera vuelta de la fase principal. Así será el calendario de la próxima fecha para los representantes del FPC (hora COL):

28.04.2026 | Deportes Tolima vs Coquimbo Unido | 9:00 p.m.

28.04.2026 | Sporting Cristal vs Junior | 9:00 p.m.

29.04.2026 | Platense vs Santa Fe | 5:00 p.m.

30.04.2026 | Independiente Medellín vs Cusco | 9:00 p.m.

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