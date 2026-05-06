¡Se pronuncia! Jesús Gallardo lamenta no poder estar con Toluca, pero… orgulloso de representar a la selección

El jugador de los Diablos dejó la concentración previo al duelo ante el LAFC, admitiendo que le hubiera gustado estar en la cancha en el duelo de Concachampions

Jesús Gallardo confesó sus sentimientos después de abandonar la concentración de Toluca para incorporarse a la selección mexicana rumbo al Mundial 2026, una decisión que detonó polémica en la Liga MX y que terminó dejando a los Diablos Rojos sin dos de sus figuras para la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LAFC.

“Me hubiera encantado estar en la cancha hoy con mi equipo, sin embargo me toca estar enfocado con la selección, preparándome al máximo para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo. A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre. Yo, como desde el primer día, listo, comprometido y al 100 por ciento donde me toque estar. Creamos siempre”, escribió el futbolista en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Jesús Gallardo se pronuncia por la polémica con la selección mexicana | Instagram

Gallardo y Alexis Vega abandonaron este miércoles la concentración escarlata para trasladarse al Centro de Alto Rendimiento y reportar con Javier Aguirre, luego de que la selección mexicana endureciera su postura en torno a los convocados de Liga MX para la preparación mundialista.

Horas antes, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado en el que advirtió que cualquier jugador convocado que no se presentara a las 20:00 horas en el CAR quedaría fuera de la Copa del Mundo 2026. El mensaje apareció en medio de la controversia generada por la permanencia de ambos futbolistas con Toluca previo al duelo ante LAFC.

La situación provocó tensión entre clubes y selección mexicana, especialmente después de que Amaury Vergara cuestionara públicamente el cumplimiento de los acuerdos establecidos desde febrero entre la FMF y los equipos de la Liga MX sobre la liberación de seleccionados. El dirigente de Chivas reclamó que las reglas debían respetarse de la misma manera para todos los clubes.

Jesús Gallardo pone primero el sueño mundialista | Claro Sports/Imago7

En medio de la polémica, Javier Aguirre aseguró en conferencia de prensa que este pacto “no se ha roto” y defendió la postura de la selección nacional. El técnico del Tricolor sostuvo que el proyecto rumbo al Mundial 2026 fue acordado previamente con los clubes y reiteró que todos los convocados debían reportar este miércoles para iniciar oficialmente la concentración.

Aunque Gallardo y Vega fueron vistos entrenando en el Estadio Nemesio Diez durante las horas previas al partido ante LAFC, finalmente no estuvieron disponibles para Antonio Mohamed en el compromiso internacional. Toluca también afrontará sin seleccionados mexicanos la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 ante Pachuca.

El mensaje de Gallardo terminó por reflejar el escenario que atraviesan varios futbolistas mexicanos en plena recta final de la Liga MX y la Concacaf Champions Cup: la presión de responder con sus clubes mientras la selección mexicana acelera su preparación para la Copa del Mundo que comenzará en casa dentro de unas semanas.

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