Rafa Márquez apuesta por Alex Padilla y explica qué espera del joven arquero ante Chile y en el futuro

El guardameta del Athletic Club tendría su debut con la Selección Mexicana mayor en el último partido de la Fecha FIFA

Alex Padilla tendrá una oportunidad con la Selección Mexicana ante Chile, en el último partido de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, después de permanecer como una de las opciones del cuerpo técnico durante la gira. Rafael Márquez explicó en entrevista exclusiva para Claro Sports que el guardameta del Athletic Club será observado de cara a futuras convocatorias y destacó su proyección pese a la poca actividad que ha tenido en Europa.

El partido en Los Ángeles representa una nueva oportunidad para Márquez de evaluar futbolistas y encontrar respuestas después de los tres primeros encuentros de su proceso, además de cerrar una gira marcada por las lesiones y el desgaste de disputar cuatro compromisos en pocos días.

Rafa Márquez confirma la oportunidad para Alex Padilla

Durante la previa del encuentro ante Chile, Márquez fue cuestionado sobre el debut de Alex Padilla, quien todavía no había tenido minutos durante la concentración. El técnico mexicano dejó claro que existe interés por observar al guardameta y conocer sus condiciones con la selección.

“Sí, sí, sí, queremos verlo. Es un jugador joven con futuro que está trabajando muy bien en Europa a pesar de que no tiene muchos minutos, pero bueno, queremos analizarlo, verlo para futuras convocatorias”, explicó Márquez.

La declaración coloca a Padilla ante una oportunidad importante para mostrar sus condiciones y comenzar a competir por un lugar en futuras convocatorias. El guardameta tiene formación en el Athletic Club y cuenta con experiencia en procesos juveniles de España antes de vincularse con México.

Márquez pide respaldar a los jugadores después de los errores

El técnico también fue cuestionado sobre los errores cometidos durante la Fecha FIFA y si mantiene la misma postura de permitir que sus futbolistas se atrevan a jugar, incluso con el riesgo de equivocarse.

Márquez sostuvo que ahora corresponde respaldar a los jugadores y convertir los errores en experiencias que permitan corregir situaciones en el futuro. “No, totalmente. Yo creo que hay que ahora respaldar a los jugadores. Nadie es perfecto y obviamente se pueden equivocar, y lo que tiene que ser es obviamente una experiencia, una enseñanza para no volverlo a hacer. Así que bueno, es parte de la vida y hay que ahora tratar de apoyarlos”, señaló.

El mensaje llega después de una Fecha FIFA en la que México ha mostrado distintos momentos de rendimiento y en la que los errores individuales también han formado parte del análisis alrededor del equipo.

Germán Berterame tendrá otra función en el ataque

Márquez también adelantó que Germán Berterame tendrá minutos ante Chile y explicó que busca observarlo en diferentes posiciones para encontrar variantes ofensivas.

“Sí, obviamente. Y sobre todo verlos. Cómo se comporta también en otras posiciones. Germán a lo mejor en San Luis lo hizo bastante bien en esa situación, así que bueno, queremos verlo. Queremos darle minutos, intentar generar obviamente más ocasiones, poner más potencia en la ofensiva y ojalá que hoy dé resultado”, comentó.

La intención del entrenador es aprovechar el último partido de la gira para probar alternativas, observar el comportamiento de Berterame en otras zonas y aumentar la cantidad de oportunidades que genera la Selección Mexicana.

Márquez destaca lo que dejó la Fecha FIFA

Antes del encuentro ante Chile, el entrenador también hizo un balance de las casi dos semanas de trabajo con el grupo. Márquez destacó los momentos en los que el equipo mostró el funcionamiento que busca implementar, aunque reconoció que las lesiones complicaron la planificación.

“Sí, aspectos positivos, yo creo que hay varios, hay muchos en los cuales se han mostrado en ciertos lapsos de los partidos que hemos jugado. La idea es intentar, obviamente, seguir mejorando y mantener esos lapsos buenos que hemos tenido durante mucho más tiempo durante los partidos. Y bueno, a lo mejor las lesiones que nos han acompañado, jugadores importantes que hoy en día ya no están, así que bueno, yo creo que es algo también nuevo para todos estos cuatro partidos, aunque quizás todos muy juntos”, explicó.

Así, México cerrará la Fecha FIFA ante Chile con Alex Padilla como una de las principales novedades, en una noche en la que Márquez también pretende encontrar respuestas en el ataque y darle continuidad a los aspectos positivos que identificó durante la gira.