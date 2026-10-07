Efraín Flores pide paciencia para Rafa Márquez y señala qué necesita México para salir de la crisis

El exentrenador mexicano pidió tiempo para el nuevo proceso del Tri y señaló obstáculos estructurales para desarrollar futbolistas jóvenes

Efraín Flores pidió confianza y paciencia para el proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana después de una primera Fecha FIFA sin victorias. En entrevista para Peloteando de Claro Sports, el exentrenador sostuvo que cuatro partidos y alrededor de ocho sesiones de entrenamiento son una muestra insuficiente para determinar el rumbo del nuevo cuerpo técnico, especialmente en medio de un cambio generacional.

Flores consideró que los primeros encuentros deben entenderse también como una etapa de evaluación. México todavía busca definir su estructura, el once titular y los futbolistas que mejor pueden adaptarse a la propuesta de Márquez, por lo que puso como referencia otros proyectos internacionales que necesitaron tiempo antes de consolidar una identidad.

“Yo creo que hay que mantener la calma, ser pacientes y, sobre todo, tener confianza. No todos los procesos que inician lo hacen con mucho éxito”, señaló Flores al analizar los primeros resultados del nuevo seleccionador nacional.

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El entrenador utilizó el caso de España para explicar por qué considera prematuro establecer conclusiones sobre Márquez: “Hay procesos como el de España; creo que Luis de la Fuente no es un proceso exitoso de la noche a la mañana. Él conoce a esta gente, a todo su equipo de trabajo y a todos sus jugadores desde hace muchos años. Todos estos procesos necesitan su tiempo”.

Para Flores, uno de los factores centrales es el número reducido de sesiones que ha tenido el cuerpo técnico: “El caso de Rafa está en un cambio generacional. Pensemos que apenas son cuatro partidos y de esos cuatro partidos apenas tuvo unas ocho sesiones de trabajo con ellos. Estoy convencido de que aún no es el estilo de juego que él quiere”.

La definición de una alineación base es otro de los pendientes que observa en esta etapa: “Aún le falta tiempo para encontrar cuál es su 11 ideal para iniciar un partido. Donde podemos ver ya una idea más clara de lo que va a ser el estilo, perfil y manejo de equipo de Rafa Márquez va a ser en los partidos contra Jamaica, donde los resultados ya serán exigentes”.

En ese sentido, señaló que la cantidad de convocados impidió encontrar continuidad en algunos momentos: “En lapsos de los partidos se pudo ver el tipo de juego y táctica que quiere Rafa, pero por muchos lapsos tampoco. Esto se debe a que tuvo que llevar a 30 jugadores y darles oportunidad a todos para observar su perfil, lo que impide mantener un mismo sistema durante los cuatro partidos”.

Flores afirmó que los encuentros recientes permitieron medir físicamente y futbolísticamente a los seleccionados nacionales frente a distintos rivales: “Estos partidos le sirvieron para ver con qué jugadores puede contar. Ayer contra Chile vimos que tenían fuerza, velocidad y potencia por encima de algunos de los nuestros. Hay necesidad de valorar cuáles son los jugadores ideales para este proceso de cuatro años”.

Flores pide más jóvenes en la Selección Mexicana

Aunque coincidió con buena parte de las decisiones adoptadas por Márquez, Flores señaló que habría profundizado todavía más el cambio generacional: “Prácticamente lo que hizo Rafa es muy parecido a lo que yo hubiera hecho, porque inicias un proceso que te pide un cambio generacional”.

Su principal diferencia estuvo en la edad de algunos convocados: “Lo único que yo hubiera hecho diferente es llamar a un grupo más joven todavía. Me dio pena ajena, tristeza o molestia ver a un Estados Unidos con jugadores de 17, 18 y 19 años”.

Flores aseguró que existen futbolistas dentro del fútbol mexicano que podrían comenzar a integrarse gradualmente al proceso: “Estoy convencido de que en la Liga MX hay jóvenes como Gil Mora, con 17 años, y otros más a los cuales empezar a darles trabajo de renovación. Los jóvenes que ahorita tienen 18 años van a tener 22 o 23 para el próximo Mundial”.

El exentrenador también se refirió a la reacción del técnico después de la derrota frente a Chile: “Vi a un Rafa un poquito desencajado y preocupado, pero estoy convencido de que va a hacer una evaluación muy atenta y les va a generar confianza a los que llame por ese liderazgo y el bagaje que adquirió en Europa y México”.

Finalmente, Flores utilizó la etapa del entrenador mexicano dentro de la estructura del Barcelona como referencia de su preparación: “El Barcelona B no se lo dan a cualquier entrenador. Que se lo hayan dado a Rafa es porque le vieron el perfil de liderazgo para dirigir a grandes jugadores en momentos de crisis o de éxito”.