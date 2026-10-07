México sub 17 cierra su participación en la Vertex Cup 2026 con un triunfo sobre Tanzania

El Tricolor dirigido por Jürgen Castañeda derrotó 3-1 al conjunto africano en Londres y ahora se enfoca en el Mundial sub 17 de Qatar

La Selección Mexicana sub 17 cerró su participación en la Vertex Cup 2026 con una victoria 3-1 sobre Tanzania, en el partido correspondiente a la tercera y última jornada del torneo. El encuentro se disputó en el Sky Stadium de Londres, donde el equipo dirigido por Jürgen Castañeda consiguió su segundo triunfo de la competencia.

México tomó ventaja apenas al minuto 4, cuando David Orduño recuperó el balón durante la salida de Tanzania. El futbolista de Tijuana avanzó desde fuera del área y sacó un disparo de derecha que fue desviado por un defensor, modificó su trayectoria y terminó dentro de la portería para establecer el 1-0.

El Tricolor volvió a generar peligro al minuto 15 con un disparo de Ricardo González, que fue desviado por el guardameta africano. Siete minutos después, el propio futbolista del América amplió la ventaja mediante un tiro libre. González ejecutó de zurda y colocó el balón por abajo, a la izquierda del portero previo un nuevo desvío, para poner el 2-0 antes del descanso.

Tanzania descontó al minuto 59 en una jugada a balón parado. Un centro desde el sector derecho provocó una salida del portero mexicano Marcelo Ávalos, quien no consiguió quedarse con el esférico y terminó fuera de la jugada. Ally aprovechó la acción y envió el balón al fondo de la portería con el hombro izquierdo para establecer el 2-1.

México recuperó la diferencia de dos goles al minuto 77, cuando Dylan Martínez marcó de cabeza. El defensa de Necaxa apareció después de un tiro de esquina desde la izquierda; el guardameta de Tanzania rechazó el balón de manera parcial con los puños y lo dejó dentro del área, donde Martínez aprovechó para definir de cabeza y establecer el 3-1 definitivo.

Con este resultado, México terminó la Vertex Cup con dos victorias y un empate, aunque ante Argentina el resultado se definió en penales después de la igualada. El Tricolor también derrotó a China y Tanzania, mientras que Argentina se proclamó campeón del torneo después de vencer a China y Tanzania y superar a México en la tanda de penales.

La participación en Londres sirvió como parte de la preparación de México para el Mundial sub 17 de Qatar 2026, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. El Tricolor debutará el 21 de noviembre contra Rumania y forma parte del Grupo K junto con Venezuela y Camerún, además del conjunto rumano.