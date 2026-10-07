México se mantiene en el Top 10 del Ranking FIFA pese a no ganar en el inicio de la era Rafa Márquez

El Tricolor perdió 7.56 puntos después de empatar dos partidos y perder otros dos, pero conservó el décimo puesto de la clasificación mundial

La Selección Mexicana, en el top 10 del ranking FIFA | Imago7

La Selección Mexicana se mantiene dentro del Top 10 del Ranking FIFA después de la primera Fecha FIFA del ciclo de Rafael Márquez. El Tricolor conservó el décimo lugar de la clasificación pese a no conseguir ninguna victoria en los cuatro partidos que disputó durante la ventana internacional de septiembre-octubre.

México terminó esta Fecha FIFA con dos empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Rafael Márquez igualó 1-1 ante Colombia y Perú, mientras que posteriormente perdió 3-0 contra Estados Unidos y 2-0 frente a Chile, resultados que marcaron el inicio del nuevo proceso en la selección mexicana.

El Tricolor aparece en el décimo lugar con 1,738.48 puntos, después de perder 7.56 unidades con relación a la clasificación anterior. A pesar de esa reducción, México no descendió posiciones y conservó su lugar entre las 10 mejores selecciones del mundo.

MÁS INFORMACIÓN: Las selecciones de la Conmebol vuelven a causar problemas a México

¿Cómo quedó México en el Top 10 del Ranking FIFA de octubre 2026?

España continúa como líder mundial con 2,011.57 puntos, seguida por Argentina con 1,972.80 y Francia con 1,958.86. Inglaterra ocupa el cuarto puesto con 1,925.59, mientras que Portugal ascendió al quinto lugar con 1,807.69 unidades.

El resto del Top 10 lo completan Brasil, Marruecos, Bélgica, Países Bajos y México. El conjunto brasileño tiene 1,806.51 puntos, Marruecos 1,805.34, Bélgica 1,779.17 y Países Bajos 1,778.61, mientras el Tricolor cierra la clasificación con sus 1,738.48 puntos.

Posición Selección Puntos 1 España 2,011.57 2 Argentina 1,972.80 3 Francia 1,958.86 4 Inglaterra 1,925.59 5 Portugal 1,807.69 6 Brasil 1,806.51 7 Marruecos 1,805.34 8 Bélgica 1,779.17 9 Países Bajos 1,778.61 10 México 1,738.48

México también conserva el primer lugar entre las selecciones de Concacaf, por delante de Estados Unidos. El conjunto de las Barras y las Estrellas aparece en el puesto 16 de la clasificación mundial después de la victoria 3-0 sobre el Tricolor durante esta Fecha FIFA.

El registro reciente de México también representa un dato dentro de la clasificación: el Tricolor suma cinco partidos consecutivos sin ganar. A los cuatro encuentros disputados durante la primera Fecha FIFA de la era Márquez se agrega la derrota 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, que fue el último partido de Javier Aguirre como entrenador del Tri.

El último triunfo de México se produjo el 30 de junio de 2026, cuando derrotó 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial. Desde entonces, el conjunto nacional acumula una derrota en la Copa del Mundo, además de los cuatro resultados registrados durante la reciente ventana internacional.

¿Qué selección subió más lugares en el Ranking FIFA de octubre?

Ruanda protagonizó el mayor ascenso de la actualización, al avanzar nueve posiciones y colocarse en el puesto 119. En el extremo contrario, Sierra Leona registró el descenso más pronunciado, con una caída de ocho lugares que la dejó en la posición 130.

Portugal fue otra de las selecciones que modificó de manera importante su posición. El conjunto europeo subió dos lugares y ahora ocupa el quinto puesto, superando a Brasil y Marruecos en una clasificación en la que las diferencias de puntos entre estos equipos son reducidas.

La próxima actualización del Ranking FIFA está programada para el 18 de noviembre de 2026, 42 días después de esta edición. Para entonces, México ya habrá disputado los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Jamaica, dentro de la siguiente etapa del proceso encabezado por Rafael Márquez.