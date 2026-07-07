México termina noveno del Mundial 2026: la mejor selección entre las eliminadas en octavos

Con 12 puntos en cinco partidos, México aseguró el noveno lugar del Mundial 2026 al ser el mejor equipo entre todos los eliminados en octavos.

La selección azteca firmó cuatro victorias y una derrota | Reuters

La eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final puso fin a su participación en el Mundial 2026, pero no impidió que firmara una de las mejores actuaciones de su historia reciente. Gracias a su rendimiento durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final, el Tricolor terminó como la mejor selección entre todas las eliminadas en esa ronda.

Aunque el torneo todavía no concluye, las posiciones finales de los equipos eliminados en cada fase se establecen con base en su desempeño acumulado. El criterio principal son los puntos obtenidos durante el certamen, por lo que las selecciones derrotadas en una misma ronda son ordenadas según sus resultados.

Con cuatro victorias consecutivas antes de caer frente a Inglaterra, México sumó 12 puntos, una cifra inalcanzable para cualquier otro equipo eliminado en octavos de final. Por ello, la selección dirigida por Javier Aguirre aseguró matemáticamente el noveno lugar del Mundial 2026.

Mundial 2026: ¿En qué posición terminó México en la Copa del Mundo?

Una vez que termina cada etapa de eliminación directa, las selecciones eliminadas son clasificadas entre sí de acuerdo con su rendimiento global en el torneo. Todos los equipos que caen en octavos de final ocupan los lugares del 9 al 16. Para establecer quién termina noveno, décimo o decimosexto se consideran primero los puntos obtenidos durante el Mundial y, posteriormente, otros criterios de desempate.

Ese sistema confirmó a México como la mejor selección eliminada en octavos de final. El Tricolor venció 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia en la fase de grupos para terminar líder con paso perfecto. Posteriormente derrotó 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final antes de perder 3-2 frente a Inglaterra en los octavos.

Con esas cuatro victorias, México acumuló 12 puntos, una marca superior a la de cualquier otra selección eliminada en esa instancia. Incluso antes de disputarse el último partido de octavos entre Suiza y Colombia, ningún equipo podía igualar esa cantidad, por lo que el noveno puesto quedó asegurado.

Posiciones Finales del Mundial 2026: ¿Cómo terminó cada equipo en la Copa del Mundo?

El formato de 48 selecciones del Mundial 2026 también amplió la forma en que se asignan las posiciones finales del torneo. A medida que concluye cada ronda de eliminación directa, la FIFA ordena a los equipos que quedaron fuera en esa misma instancia para establecer la clasificación definitiva, utilizando los puntos obtenidos durante la competencia y, si es necesario, otros factores de desempate.

De esta manera, las selecciones eliminadas en la fase de grupos ocupan los puestos del 33 al 48; las que caen en los dieciseisavos de final son ubicadas entre el 17 y el 32; los derrotados en octavos terminan del 9 al 16; y quienes pierdan en cuartos ocuparán del 5 al 8. Los únicos lugares que se definen directamente sobre la cancha son los cuatro primeros: la final determina al campeón y subcampeón, mientras que el partido por el tercer lugar decide quién termina tercero y cuarto del Mundial.

Pos. Final Selección 1 Por definir 2 Por definir 3 Por definir 4 Por definir 5 Por definir 6 Por definir 7 Por definir 8 Por definir 9 México 10 Por definir 11 Brasil 12 Estados Unidos 13 Portugal 14 Canadá 15 Egipto 16 Paraguay 17 Países Bajos 18 Alemania 19 Costa de Marfil 20 Croacia 21 Japón 22 Australia 23 Congo 24 Ghana 25 Ecuador 26 Sudáfrica 27 Suecia 28 Austria 29 Bosnia y Herzegovina 30 Argelia 31 Senegal 32 Cabo Verde 33 Irán 34 Corea del Sur 35 Turquía 36 Escocia 37 Uruguay 38 Arabia Saudita 39 Chequia 40 Nueva Zelanda 41 Qatar 42 Curazao 43 Panamá 44 Jordania 45 Haití 46 Uzbekistán 47 Túnez 48 Irak

Todos los partidos del Mundial 2026: calendario completo de los cuartos de final

Con siete de los ocho clasificados ya definidos, el Mundial 2026 entra en la fase de cuartos de final. Los cuatro encuentros se disputarán entre el 9 y el 11 de julio en diferentes sedes de Estados Unidos.

Tres de las llaves ya están confirmadas, mientras que la última dependerá del vencedor del duelo entre Suiza y Colombia. A continuación, el calendario completo de los cuartos de final con fecha, estadio y horario del centro de México.

Francia vs Marruecos | Estadio de Miami | Jueves 9 de julio | 14:00 horas

España vs Bélgica | Estadio de Nueva York Nueva Jersey | Viernes 10 de julio | 13:00 horas

Noruega vs Inglaterra | Estadio de Kansas City | Sábado 11 de julio | 15:00 horas

Argentina vs Suiza o Colombia | Estadio de Los Ángeles | Sábado 11 de julio | 19:00 horas

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