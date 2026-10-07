Pelea entre aficionados empaña el final del México vs Chile en Los Ángeles

Una pelea entre aficionados de México y Chile se registró en las gradas del Los Angeles Coliseum tras el amistoso disputado en California

La derrota de la Selección Mexicana ante Chile terminó con escenas de violencia fuera de la cancha. Una pelea entre aficionados de ambos países se registró en las gradas inferiores del Los Angeles Memorial Coliseum, minutos después de que concluyera el partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de octubre.

Las cámaras de Claro Sports captaron el momento en el que varios seguidores comenzaron a intercambiar golpes mientras otros asistentes intentaban alejarse del lugar. El altercado ocurrió después del silbatazo final del encuentro que Chile ganó 2-0, con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

Por el momento no existe información confirmada sobre personas detenidas o lesionadas como consecuencia de la pelea, por lo que las imágenes captadas desde la zona baja de las tribunas constituyen el principal registro del incidente. El episodio agregó tensión a una noche en la que México volvió a quedarse sin victoria en el inicio del proceso de Rafael Márquez.

La violencia vuelve a aparecer en un partido de México en Estados Unidos

El enfrentamiento entre aficionados mexicanos y chilenos se suma a una serie de episodios violentos registrados durante partidos de la Selección Mexicana disputados en territorio estadounidense. Uno de los antecedentes más graves ocurrió durante la Copa Oro 2023, cuando México enfrentó a Qatar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

En aquella ocasión se produjo una pelea entre seguidores mexicanos y uno de los involucrados terminó herido con un arma blanca en el pecho. Las autoridades de Santa Clara iniciaron posteriormente la búsqueda del presunto responsable y la Federación Mexicana de Fútbol condenó públicamente lo ocurrido.

Días antes, en el debut de México frente a Honduras en aquella misma Copa Oro, también se registraron enfrentamientos entre asistentes en diferentes zonas del NRG Stadium de Houston. Videos difundidos después del encuentro mostraron golpes y empujones, además de una agresión contra una mujer durante uno de los altercados.

Denver y la Copa América también dejaron peleas en las tribunas

Los incidentes continuaron un año después. En junio de 2024, México cayó 4-0 ante Uruguay en un amistoso disputado en el Empower Field at Mile High de Denver. El cierre del encuentro estuvo marcado por peleas entre aficionados en las tribunas, invasiones al terreno de juego y la activación del protocolo por el grito discriminatorio.

Durante la Copa América 2024 también hubo problemas. Tras la derrota 1-0 frente a Venezuela en el SoFi Stadium de California, aficionados mexicanos y venezolanos protagonizaron una discusión con empujones que obligó a intervenir al personal de seguridad del inmueble.

La eliminación de México frente a Ecuador en el State Farm Stadium de Arizona volvió a terminar con enfrentamientos fuera de la cancha. Videos difundidos en redes sociales mostraron intercambios de golpes entre seguidores de ambos países después del partido, incluso con aficionados cayendo entre las filas de asientos durante las riñas.

El episodio ocurrido después del México vs Chile vuelve así a colocar el comportamiento en las tribunas bajo atención. La presencia de miles de seguidores mexicanos en Estados Unidos convierte habitualmente los partidos del Tri en eventos de gran convocatoria, pero distintos encuentros de los últimos años también han quedado acompañados por imágenes de violencia, una situación que nuevamente apareció en Los Ángeles al término de la derrota ante La Roja.