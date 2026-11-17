México necesita remontar ante Jamaica para avanzar a semifinales, una misión que ya consiguió frente a Bermudas y Honduras en ediciones anteriores

El Tricolor es especialista en remontadas en la Nations League | Claro Sports

La Selección Mexicana está obligada a remontar ante Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Después de perder 3-2 en Kingston, el equipo dirigido por Rafael Márquez necesita una victoria en el Gigante de Acero para mantener sus aspiraciones de conquistar el torneo y defender el título en el Final Four de marzo,

Remontar no es una situación desconocida para México en la Nations League. Desde la creación de la competencia en 2019, el Tricolor ha conseguido tres victorias o clasificaciones después de encontrarse en desventaja: una frente a Bermudas en la fase de grupos y dos eliminatorias consecutivas contra Honduras.

Los antecedentes contra Honduras son los más parecidos al escenario actual. En ambas ocasiones, el Tri perdió el partido de ida por dos goles como visitante y consiguió revertir la eliminatoria en territorio nacional. Frente a los Reggae Boyz, la diferencia es de una sola anotación, un escenario más accesible que en ediciones anteriores.

Bermudas 2019: México consigue una remontada en el último minuto

Uriel Antuna marcó el gol de la victoria en el descuento | Imago 7

El primer antecedente ocurrió el 19 de noviembre de 2019, durante la jornada final de la fase de grupos de la primera edición de la Concacaf Nations League. México recibió a Bermudas en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, bajo la dirección técnica de Gerardo Martino, después de haber ganado sus tres encuentros anteriores.

El partido comenzó con una sorpresa. Dante Leverock adelantó a Bermudas al minuto 9 mediante un remate de cabeza. Sebastián Córdova consiguió el empate al 27, pero la escuadra azteca tuvo que esperar hasta el tiempo de compensación para completar la remontada.

Uriel Antuna marcó el 2-1 definitivo al 90+3, resultado con el que el Tricolor cerró la fase de grupos con 12 puntos de 12 posibles, 13 goles a favor y tres en contra. México terminó como líder del Grupo B de la Liga A.

La selección avanzó al Final Four, que se disputó hasta junio de 2021 debido a la pandemia de COVID-19. En semifinales empató 0-0 contra Costa Rica y consiguió la clasificación al imponerse 5-4 en penales.

Sin embargo, no pudo conquistar el campeonato. En la final del 6 de junio perdió 3-2 ante Estados Unidos en tiempos extra, después de que Christian Pulisic anotara un penal y Ethan Horvath detuviera un lanzamiento de Andrés Guardado. El equipo de Martino terminó como subcampeón de la edición inaugural.

Honduras 2023: el gol de Edson Álvarez al minuto 101 y la clasificación en penales

Edson Álvarez mandó la eliminatoria al alargue | Imago 7

Cuatro años después, México protagonizó su primera remontada en una eliminatoria de ida y vuelta de la Nations League. En los cuartos de final, el equipo dirigido por Jaime Lozano perdió 2-0 ante Honduras en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Antony Lozano abrió el marcador al minuto 30 y Bryan Róchez amplió la ventaja al 72. El resultado dejó al Tricolor con la obligación de ganar por al menos dos anotaciones en el Estadio Azteca, donde se disputó la vuelta cuatro días después.

Luis Chávez consiguió el primer gol mexicano en el Azteca con un tiro libre. Durante el segundo tiempo, el equipo mantuvo la presión sobre la portería de Edrick Menjívar, pero no encontró el empate en el marcador global hasta los últimos instantes.

Edson Álvarez anotó el 2-0 al minuto 90+11, con un remate dentro del área que igualó la eliminatoria y obligó a disputar tiempos extra.

Tras una prórroga sin anotaciones, México consiguió la clasificación mediante una tanda de penales que ganó 4-2. Santiago Gimenez, Johan Vásquez, Orbelín Pineda y César Huerta convirtieron sus lanzamientos, mientras Malagón detuvo el cobro de Bryan Róchez.

La remontada permitió al Tricolor avanzar al Final Four de la Nations League y asegurar su clasificación directa a la Copa América 2024. En las semifinales de la competencia, México derrotó 3-0 a Panamá, pero volvió a quedarse sin el campeonato tras perder 2-0 ante Estados Unidos en la final.

Honduras 2024: una goleada de cuatro goles para repetir la remontada

México goleó a Honduras en la vuelta | Imago 7

Un año después, México volvió a encontrarse en una situación idéntica. El 15 de noviembre de 2024, Honduras derrotó 2-0 al Tricolor en la ida de los cuartos de final de la Nations League, disputada en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Luis Palma fue el protagonista del encuentro con dos anotaciones, al minuto 64 y al 79. El resultado obligó al conjunto dirigido por Javier Aguirre a remontar nuevamente una diferencia de dos goles en territorio mexicano.

La vuelta se disputó el 19 de noviembre en La Bombonera. Raúl Jiménez abrió el marcador al minuto 42, después de aprovechar un centro de Jesús Orozco, y Henry Martín consiguió el segundo al 72, con el que México empató el global.

A diferencia de lo ocurrido en 2023, el Tricolor no necesitó llevar la eliminatoria hasta los tiempos extra. Jorge Sánchez marcó el 3-0 al minuto 85, poniendo por primera vez a México por delante en la serie y Martín completó su doblete mediante un penal al 90+7.

México consiguió así su segunda remontada consecutiva en los cuartos de final de la Nations League y aseguró su participación en las semifinales de 2025, además de obtener su boleto directo a la Copa Oro.

En esta ocasión, la historia terminó con un campeonato. El equipo de Aguirre derrotó 2-0 a Canadá en semifinales y posteriormente venció 2-1 a Panamá en la final, conquistando su primer título de la Concacaf Nations League.

¿Qué necesita México para remontar ante Jamaica y avanzar a semifinales?

El panorama ante Jamaica parecía todavía más complicado cuando los locales consiguieron una ventaja de tres anotaciones. Un autogol de Jesús Gallardo al minuto 27, un tanto de Renaldo Cephas al 46 y un penal convertido por Richard King al 63 colocaron a Jamaica con una diferencia de 3-0.

Sin embargo, Gilberto Mora descontó al minuto 70 y Julián Quiñones convirtió un penal al 81 para acercar el marcador. Los dos goles como visitante modificaron las condiciones de la eliminatoria, debido a que este criterio funciona como desempate si el global termina igualado después de los 90 minutos.

A diferencia de las eliminatorias ante Honduras en 2023 y 2024, México no necesita recuperar una desventaja de dos anotaciones. Los tantos de Mora y Quiñones en Kingston permiten que una victoria por la mínima sea suficiente, siempre que Jamaica marque menos de dos tantos.

El encuentro se disputará este martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas del centro de México, en el Gigante de Acero. El ganador avanzará al Final Four de marzo de 2027. La vuelta entre México y Jamaica se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Claro Sports Premium, transmisión que te ofrece el encuentro sin cortes comerciales y con un analisis por demás detallado antes, durante y después del partido.