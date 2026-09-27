Rafa Márquez pide calma con Gilberto Mora: “Hay que intentar cuidarlo y protegerlo”

El seleccionador mexicano destacó las condiciones del jugador de Xolos, pero pidió mantener la calma con su proceso después de hacer historia ante Colombia

Gilberto Mora volvió a ocupar el centro de la conversación alrededor de la Selección Mexicana después de marcar su primer gol con el representativo mayor y convertirse en el anotador más joven en la historia del Tricolor. Sin embargo, Rafael Márquez pidió manejar con calma el crecimiento del futbolista de Xolos y recordó que, pese a sus actuaciones, todavía se encuentra en una etapa de desarrollo.

El mediocampista de 17 años apareció al minuto 61 del empate 1-1 ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Mora recibió dentro del área, encaró a Jhon Lucumí, realizó un recorte para generarse espacio y definió con un disparo raso que superó a Álvaro Montero. Fue su primera anotación con la selección absoluta y llegó precisamente en el estreno de Márquez como director técnico del combinado nacional.

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Gilberto Mora anota su primer gol como el '10' de @miseleccionmx para empatar el partido ante Colombia



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Después del encuentro, una de las principales preguntas para el nuevo seleccionador estuvo relacionada con el impacto que ha tenido Mora pese a su edad. “Ya sabemos toda la calidad de Gilberto. Ahora hay que intentar cuidarlo, hay que intentar protegerlo, hay que intentar que se siga desarrollando”, respondió Márquez al ser cuestionado sobre el rendimiento del jugador.

El estratega insistió en que el contexto alrededor de Mora no debe modificar los tiempos de su formación. “Todavía sigue siendo un joven, así que, bueno, entre todos vamos a hacer todo lo posible para que siga creciendo, desarrollando, para que nos pueda dar más actuaciones como esta”, agregó después del empate ante el conjunto colombiano.

Mora hizo historia con 17 años, 11 meses y 12 días, edad con la que superó el registro de Manuel Rosas como el jugador más joven en marcar con la Selección Mexicana absoluta. Rosas había anotado contra Argentina durante el Mundial de Uruguay 1930 cuando tenía 18 años, tres meses y dos días, una referencia que permaneció durante décadas dentro de los registros del combinado nacional.

La anotación también tuvo otro elemento alrededor de Mora: ocurrió en su primer encuentro con el número 10 de México. El dorsal ha estado ligado a futbolistas con responsabilidad ofensiva dentro del Tricolor, aunque Márquez buscó restarle presión a ese aspecto y puso el foco en las condiciones que el jugador ha mostrado desde sus primeras apariciones con la selección.

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“Por la base educativa que tiene Gilberto, que es muy buena, el número es simplemente un número. Él con cualquier número demostrará lo que tiene, sus cualidades”, explicó el seleccionador. Márquez añadió que no tiene dudas sobre el crecimiento que puede mantener Mora y también expresó su deseo de verlo posteriormente en el fútbol europeo: “Ojalá que pronto también lo podamos ver en un equipo importante en Europa”.

El gol frente a Colombia también terminó con una racha de 191 minutos de México sin marcarle al conjunto sudamericano y abrió la cuenta internacional de Mora en el inicio del nuevo proceso de la selección. Mientras el futbolista continúa acumulando registros de precocidad, Márquez dejó clara la postura de su cuerpo técnico: aprovechar sus condiciones dentro del campo, pero sin acelerar un proceso que todavía tiene recorrido por delante.