Santos vs Pachuca, en vivo el partido de la jornada 10 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Alineaciones Santos vs Pachuca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Estos son los onces para el partido de esta noche en el TSM Corona.

Santos: Acevedo, Cuevas, Orona, Pardo, Sánchez, González, Bullaude, Villalba, Caseres, Palacios y Lozano

Acevedo, Cuevas, Orona, Pardo, Sánchez, González, Bullaude, Villalba, Caseres, Palacios y Lozano Pachuca: Moreno, Barreto, Dos Santos, Isais, Santos, Venegas, Rivera, Bautista, Rodríguez, Vallejo y Rondón

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los momios favorecen a Pachuca: los Tuzos aparecen como favoritos en la línea de dinero con una cuota de +110. El empate se encuentra en +255, mientras que una victoria de Santos paga +230, por lo que el mercado marca una diferencia a favor del conjunto hidalguense de cara al partido.

Antecedentes Santos vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Pachuca domina los últimos cinco enfrentamientos ante Santos con tres victorias, mientras que los Guerreros consiguieron un triunfo y se registró un empate. En estos partidos, los Tuzos marcaron 9 goles y Santos anotó 5.

Pachuca 4-2 Santos | Clausura 2026

Santos 1-0 Pachuca | Apertura 2025

Pachuca 2-1 Santos | Clausura 2025

Santos 1-1 Pachuca | Apertura 2024

Santos 0-2 Pachuca | Clausura 2024

¿A qué hora juega Santos vs Pachuca y dónde ver hoy 26 de septiembre la jornada 10 de la Liga MX 2026?

El partido de Santos y Pachuca de la jornada 10 del Apertura 2026 dará inicio a las 21:05 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será las 23:05 horas del Este y 20:05 horas del Pacífico.

Santos vs Pachuca en vivo

La jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 26 de septiembre con un duelo en la Comarca Lagunera, donde Santos Laguna recibe a Pachuca con la necesidad de sumar tres puntos importantes en la clasificación.

Los Guerreros llegan con el impulso de haber protagonizado una de las remontadas de la jornada anterior, después de vencer 3-2 al Toluca en La Bombonera tras comenzar perdiendo 2-0. El conjunto de Renato Paiva suma siete puntos y ocupa el 17° lugar, por lo que una nueva victoria en casa podría ayudarle a acercarse a la zona de clasificación.

Del otro lado, los Tuzos atraviesan una racha de cinco partidos sin derrota, con dos triunfos y tres empates. Pachuca viene de igualar 2-2 ante Xolos de Tijuana, encuentro en el que Salomón Rondón marcó un doblete, y actualmente marcha 11° con 12 puntos, a solo dos unidades del sexto puesto.

Todo está listo en la Comarca Lagunera para un partido en el que Santos buscará aprovechar la localía para seguir escalando posiciones, mientras Pachuca intentará prolongar su buen momento y acercarse a los puestos de Liguilla. Sigue aquí el minuto a minuto de este encuentro de la Jornada 10.

Te recomendamos: