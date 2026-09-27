Rafa Márquez confirma a Johan Vásquez como capitán de México ante Colombia

El técnico mexicano reconoció la emoción y los nervios antes de enfrentar a Colombia; Johan Vásquez será el capitán del Tri

La selección mexicana inicia una nueva etapa ante Colombia | Reuters

Rafael Márquez está listo para vivir su primer partido como director técnico de la Selección Mexicana. Antes del duelo ante Colombia, el estratega reconoció que afronta su debut entre ilusión, emoción y nervios, consciente de la responsabilidad que representa iniciar una nueva etapa al frente del conjunto nacional.

“Creo que si me preguntaras si es lo mismo que cuando debuté como jugador, quizás esto lo siento mucho más, más maduro. Quiero hacer las cosas bien y estar el mayor tiempo posible aquí para poder beneficiar, ayudar y aumentar el nivel de la selección”, señaló en exclusiva para Claro Sports.

Rafa Márquez busca transmitir tranquilidad al Tri

El histórico exdefensor explicó que durante las horas previas al encuentro ha intentado mantenerse tranquilo y visualizar de manera positiva lo que espera de su primer partido desde el banquillo.

“Intentando relajarme, pensar positivo, visualizando, tratando de tener la calma y la paz que necesito para poder transmitir a los jugadores y poder darles un buen speech para que salgan más motivados”, explicó.

El debut también llega acompañado de un cambio importante en los liderazgos dentro del vestidor mexicano. Para este encuentro no estarán Edson Álvarez, Raúl Jiménez ni César Montes, mientras que Guillermo Ochoa anunció su retiro tras el Mundial de 2026.

¡JOHAN VÁSQUEZ SE QUEDA CON EL GAFETE!🇲🇽🫡



La muralla de la Serie A, el hombre más determinante en defensa, es el capitán del Tricolor en esta Era Rafa Márquez🔝



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Ante ese escenario, Márquez confirmó que Johan Vásquez será el capitán de México frente a Colombia. “Hay varios líderes. Johan se lo ha ganado y en su equipo es referente y capitán”, aseguró el entrenador sobre el defensa del Genoa.

Márquez respeta el peligro de Colombia

Sobre su primer rival, Márquez dejó claro que México enfrentará a una selección de jerarquía y rechazó cualquier temor ante el conjunto sudamericano.

“Es un gran equipo, no me da miedo. Sé que es un equipo importante, un equipo que hizo un buen papel en la Copa del Mundo. Quizás no vienen sus jugadores más importantes, pero sigue siendo una Colombia peligrosa”, sentenció.

México comenzará así una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez, con una convocatoria marcada por ausencias importantes y con Johan Vásquez asumiendo la responsabilidad de portar el gafete de capitán en el primer partido del nuevo seleccionador nacional.