La Federación Mexicana de Fútbol tendría cambios a nivel directivo

Enrique Nieto Junco se perfila para ocupar una nueva posición al frente de Selecciones Nacionales en el ciclo rumbo al Mundial de 2030

Alejandra Suárez / Claro Sports

La Federación Mexicana de Fútbol se encamina a realizar cambios en su estructura directiva de cara al nuevo ciclo mundialista. Claro Sports pudo saber que se contempla la creación de un nuevo cargo al frente de Selecciones Nacionales, posición para la que Enrique Nieto Junco se perfila como candidato.

Nieto cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Federación, organismo en el que ha trabajado durante más de 15 años y donde ha ocupado diferentes responsabilidades en las áreas comercial, internacional y administrativa.

La intención sería que esta nueva figura tenga un papel importante dentro de la estructura de Selecciones Nacionales durante el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030, trabajando de manera cercana con Rafael Márquez, Duilio Davino y Andrés Lillini en las distintas áreas que conforman el proyecto deportivo de México.

Los movimientos formarían parte de los ajustes que se preparan dentro de la FMF tras el Mundial de 2026 y en el inicio de una nueva etapa para la Selección Mexicana, ahora con Márquez al frente del combinado nacional.

¿Quién es Enrique Nieto Junco?

Enrique Nieto Junco acumula más de 15 años de experiencia dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Actualmente se desempeña como secretario general adjunto, posición que asumió en febrero de 2025.

Previamente fue director de Asuntos Internacionales entre octubre de 2023 y junio de 2025. Antes de ello ocupó la dirección de Alianzas Estratégicas, después de haber trabajado como director de Operaciones Internacionales.

Su trayectoria dentro de la FMF comenzó en mayo de 2011 como ejecutivo de Operación Comercial, cargo que mantuvo hasta octubre de 2015. Posteriormente fue gerente de Operación Comercial durante tres años, antes de continuar su crecimiento dentro de la estructura federativa.

Nieto también cuenta con experiencia en competencias organizadas por la FIFA. En 2015 trabajó como Marketing Venue Manager durante el Mundial Sub 17 de Chile, y un año después desempeñó la misma función en Medellín durante el Mundial de Futsal Colombia 2016.