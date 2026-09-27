No es amistoso: Daniel Muñoz pone el partido de México vs Colombia a nivel de un Mundial

El defensor colombiano habló previo al inicio del nuevo proceso de su selección y destacó la exigencia del duelo ante el Tricolor

La Selección de Colombia inició una nueva etapa con la mira puesta en sus próximos objetivos y, previo al partido amistoso ante México, el defensor Daniel Muñoz destacó la importancia del encuentro al considerar que este tipo de duelos representan una exigencia similar a la de un partido de Copa del Mundo.

En palabras exclusivas para Claro Sports, el futbolista colombiano habló sobre el inicio del nuevo proceso, la integración de jóvenes jugadores y el compromiso que tendrá el equipo ante el Tricolor, rival al que no considera únicamente como un partido de preparación.

“Siempre jugar con México es jugar un partido para competir, es jugar un partido más allá de ser un amistoso, yo creo que es un partido de Mundial, digámoslo así”, explicó Muñoz.

El defensor señaló que el enfrentamiento será una oportunidad para que los futbolistas que continúan del proceso anterior y los nuevos integrantes de la convocatoria comiencen a construir una nueva etapa con la selección.

“Va a ser una linda prueba tanto para nosotros los que ya vivimos el proceso pasado como para los nuevos que están acá. Entonces, nada, yo creo que es salir, competir, dejar una linda huella en este hermoso comienzo y seguir”, comentó.

Colombia inicia un nuevo proceso con caras nuevas

Muñoz habló sobre la renovación que vive la selección colombiana y destacó la llegada de nuevos futbolistas al grupo. El jugador explicó que los elementos con mayor experiencia tienen la responsabilidad de acompañar a quienes comienzan su camino internacional.

“Lo más importante siempre es darles o brindarles esa confianza, que encuentren en nosotros ese amigo, esa persona que siempre va a estar ahí”, señaló.

El futbolista agregó que los jóvenes convocados cuentan con las condiciones necesarias para formar parte del equipo nacional. “Si están acá es porque tienen todas las condiciones, todas las cualidades y deben ponerlas al servicio del equipo”, afirmó.

Muñoz destaca la motivación de Colombia antes de enfrentar a México

El jugador del conjunto colombiano explicó que el grupo afronta esta nueva etapa con la intención de seguir creciendo y alcanzar los objetivos establecidos. “Primero que todo, un saludo muy especial para todos. Darle gracias a Dios el nuevamente estar acá, iniciar este nuevo y lindo proceso. Yo creo que, con mucha ilusión, con muchas ganas, como si fuera la primera vez”, expresó.

Muñoz también destacó la unión que busca construir Colombia desde el inicio del ciclo. “Yo creo que hay un grupo sensacional, una linda familia que desde ya se empieza a conformar y la verdad que estamos con mucha ambición de poder hacer las cosas bien y de que esto siga creciendo día tras día, convocatoria tras convocatoria”, comentó.

Colombia enfrentará a México como parte de sus primeros compromisos del nuevo proceso, en un partido donde Daniel Muñoz espera que el equipo pueda comenzar a mostrar la identidad que busca construir.