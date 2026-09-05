Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Dicho compromiso tendrá el reestreno de Alberto Gamero en el timón ‘Embajador’.

Pereira vs Millonarios: posibles nóminas | Claro Sports

El duelo más destacado del domingo invita a dos equipos necesitados de victoria. Pereira y Millonarios, en el Palmaseca como sede provisional de los ‘Matecañas’, cerrarán la jornada dominical en el campeonato colombiano. ¿Lo más especial? Vuelve Alberto Gamero como técnico del conjunto capitalino.

Los ‘Matecañas’ cayeron humillados por el Medellín, justo después de que conquistaran la primera victoria en el semestre. Del otro lado, el ‘Embajador’ no pasó de un apático empate sin goles en casa contra el Internacional de Bogotá. Esto es lo que debe saber rumbo al juego en el recinto vallecaucano.

Posible alineación de Pereira para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Pereira: Juan Miguel Betancourth; Eber Moreno, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera; Miguel Aguirre, Jordy Monroy, Jhon Largacha y Marco Pérez. DT: Arturo Reyes.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Daniel Ruiz. DT: Alberto Gamero.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pereira vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la novena fecha, tendrá su pitazo inicial este domingo 6 de septiembre a partir de las 6:10 de la tarde (hora COL) en el Estadio Palmaseca de Palmira. Win+ Fútbol transmitirá el juego, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

03.09.2026 | Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín | Fecha 7.

31.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira | Fecha 8.

21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira | Fecha 6.

31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira | Fecha 2.

24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 1.

Últimos partidos de Millonarios

02.09.2026 | Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá | Fecha 8.

27.08.2026 | Llaneros 0-2 Millonarios | Fecha 7.

22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios | Fecha 6.

04.08.2026 | Millonarios 2-0 Deportivo Pasto | Fecha 3.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Javier Villa (Antioquia).

Javier Villa (Antioquia). Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte).

Alexander Guzmán (Norte). Asistente 2: Jhon Parra (Meta).

Jhon Parra (Meta). Cuarto árbitro: Deivy Guetio (Valle).

Deivy Guetio (Valle). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Elkin Abril (Casanare).

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