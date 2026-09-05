Juárez vs Pachuca en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
La jornada 7 inicia en la frontera con dos equipos necesitados de puntos y Pachuca como favorito en condición de visitante
¿A qué hora juega Juárez vs Pachuca y dónde ver hoy 4 de septiembre la jornada 7 de la Liga MX 2026?
El Juárez vs Pachuca comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 4 de septiembre de 2026. El escenario será el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los Bravos disputarán su cuarto compromiso como locales del campeonato.
Para México, el encuentro podrá seguirse en televisión abierta por Azteca 7, además de FOX y FOX One. TV Azteca también anunció transmisión gratuita mediante sus plataformas digitales, con el inicio de su cobertura programado para las 20:50 horas.
El partido también marca el estreno de Gustavo Lema al frente de Juárez, después de que el club fronterizo anunció su llegada el 2 de septiembre. El argentino toma al equipo después de seis derrotas consecutivas en el Apertura 2026.
Alineaciones Juárez vs Pachuca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
A menos de dos horas del comienzo del encuentro, aún estamos por conocer las alineaciones titulares. Por ello, los siguientes nombres corresponden a los onces proyectados durante la previa y deberán actualizarse una vez que los clubes entreguen sus formaciones definitivas.
Posible alineación de FC Juárez: Sebastián Jurado; Javier Aquino, Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga; Denzell García, Guilherme Castilho, Rodolfo Pizarro, José Luis Rodríguez; Raymundo Fulgencio y Óscar Estupiñán.
Posible alineación de Pachuca: Carlos Moreno; Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Carlos Adrián Sánchez; Christian Rivera, Elías Montiel, Alán Bautista; Oussama Idrissi, Alexéi Domínguez y Salomón Rondón.
La formación de Juárez adquiere un componente adicional por la llegada de Lema, quien tendrá su primera oportunidad para modificar el funcionamiento de un equipo que ha recibido 19 goles y solamente ha marcado tres en las primeras seis fechas. La decisión sobre su primer once será uno de los puntos a seguir antes del silbatazo inicial.
Antecedentes Juárez vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El historial reciente muestra resultados repartidos. Pachuca ganó el enfrentamiento más reciente por 2-0 el 7 de febrero de 2026, durante el Clausura, con goles de Salomón Rondón y Christian Rivera. Antes de ese partido, Juárez había eliminado a los Tuzos en el Play In del Apertura 2025.
Aquella eliminatoria terminó 2-1 para los Bravos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado con el que el conjunto fronterizo consiguió avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Liga MX. Entre ambos compromisos se encuentra también el empate 2-2 de la fase regular del Apertura 2025.
Estos son sus últimos cinco enfrentamientos:
Pachuca 2-0 Juárez | Clausura 2026
Juárez 2-1 Pachuca | Play In Apertura 2025
Juárez 2-2 Pachuca | Apertura 2025
Juárez 2-2 Pachuca | Clausura 2025
Pachuca 0-1 Juárez | Apertura 2024
En el balance desde que comenzaron a enfrentarse en Liga MX, Pachuca suma cinco victorias, Juárez registra cuatro y otros cinco encuentros terminaron empatados. Los Tuzos contabilizan 21 goles en esos 14 compromisos, mientras los Bravos tienen 17.
La actualidad de ambos también explica la importancia de la séptima fecha. Juárez perdió sus seis primeros partidos del Apertura, incluidos los últimos ante Monterrey por 6-1, América por 2-1 y Toluca por 4-0. Pachuca, por su parte, llega después de empatar 1-1 frente a Atlético de San Luis y Guadalajara, después de perder 3-2 ante Puebla.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
El mercado de apuestas coloca a Pachuca como favorito para llevarse los tres puntos en Ciudad Juárez. Los momios pueden cambiar hasta el inicio del encuentro, el triunfo de los Tuzos alrededor de +100, mientras una victoria de Juárez alcanzaba aproximadamente +265 y el empate +245.
Otra referencia disponible antes del encuentro situaba a Pachuca con una probabilidad estimada cercana al 47% de victoria, por 27.2% para Juárez y 25.8% para el empate. La diferencia responde principalmente al inicio de torneo de los Bravos, que llegan a la jornada 7 sin unidades.
Victoria de Juárez: +265
Empate: +245
Victoria de Pachuca: +100
Los números del torneo también favorecen al conjunto hidalguense en la previa. Pachuca tiene cinco puntos y ocho goles marcados, mientras Juárez todavía busca su primera unidad del Apertura 2026. Sin embargo, los Bravos cuentan con el antecedente de haber vencido a los Tuzos en su última visita al Olímpico Benito Juárez, cuando ganaron 2-1 en noviembre de 2025.
Así, Juárez y Pachuca abren la jornada 7 con objetivos vinculados directamente a la parte baja de la clasificación: los fronterizos intentan detener una secuencia de seis derrotas y los Tuzos buscan terminar con cinco jornadas consecutivas sin triunfo en la Liga MX.
Juárez vs Pachuca, en vivo
La jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX comienza este viernes 4 de septiembre con el partido entre FC Juárez y Pachuca, dos equipos que llegan a la frontera con la necesidad de modificar su posición en la tabla. El encuentro se disputa en el Estadio Olímpico Benito Juárez y representa además el debut de Gustavo Lema como director técnico de los Bravos.