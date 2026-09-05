Juárez vs Pachuca en vivo el partido de la jornada 7 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Juárez vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El historial reciente muestra resultados repartidos. Pachuca ganó el enfrentamiento más reciente por 2-0 el 7 de febrero de 2026, durante el Clausura, con goles de Salomón Rondón y Christian Rivera. Antes de ese partido, Juárez había eliminado a los Tuzos en el Play In del Apertura 2025.

Aquella eliminatoria terminó 2-1 para los Bravos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado con el que el conjunto fronterizo consiguió avanzar por primera vez a los cuartos de final de la Liga MX. Entre ambos compromisos se encuentra también el empate 2-2 de la fase regular del Apertura 2025.

Estos son sus últimos cinco enfrentamientos:

Pachuca 2-0 Juárez | Clausura 2026

Juárez 2-1 Pachuca | Play In Apertura 2025

Juárez 2-2 Pachuca | Apertura 2025

Juárez 2-2 Pachuca | Clausura 2025

Pachuca 0-1 Juárez | Apertura 2024

En el balance desde que comenzaron a enfrentarse en Liga MX, Pachuca suma cinco victorias, Juárez registra cuatro y otros cinco encuentros terminaron empatados. Los Tuzos contabilizan 21 goles en esos 14 compromisos, mientras los Bravos tienen 17.

La actualidad de ambos también explica la importancia de la séptima fecha. Juárez perdió sus seis primeros partidos del Apertura, incluidos los últimos ante Monterrey por 6-1, América por 2-1 y Toluca por 4-0. Pachuca, por su parte, llega después de empatar 1-1 frente a Atlético de San Luis y Guadalajara, después de perder 3-2 ante Puebla.