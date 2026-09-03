Marcel Ruiz revela los detalles de por qué no fue al Mundial 2026, pese a que sí podía jugar

Marcel Ruiz sufrió una rotura de ligamentos en marzo, una situación complicada porque los médicos de la Selección Mexicana prefirieron no arriesgarlo

Marcel Ruiz, la ausencia de México en el pasado Mundial | Imago7

Una de las grandes ausencias de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 fue Marcel Ruiz, uno de los futbolistas que parecían estar entre los infaltables de Javier Aguirre. Han pasado algunos meses desde que el jugador del Toluca supo que no estaría en la máxima fiesta del fútbol; sin embargo, entiende que los médicos del Tricolor decidieron no arriesgarlo, pese a que disputó el cierre del Clausura 2026 con todo y sus problemas físicos.

Marcel Ruiz sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado y, aunque intentó forzar para colarse en la lista final de Javier Aguirre, las dudas terminaron por aparecer en el cuerpo técnico y médico de la Selección Mexicana. La decisión le dolió al mediocampista, pero con el tiempo terminó por aceptarla.

“No sé si estaba seguro o no, pero creo que hubiera ido si no me pasaba lo que me pasó, después hice el intento y entiendo por qué no me llevaron. Si hubiera estado sano…”, indicó el jugador de los Diablos Rojos en una entrevista con el Escorpión al Volante. “Prefirieron no arriesgar, que fue lo que me dijeron, que me pudiera pasar algo durante el Mundial. Yo creo que los médicos de la selección no estaban en el día a día, cómo vivía el proceso y la rehabilitación, no estaban seguros”.

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México disputó una de las mejores primeras rondas de su historia e ilusionó a los fanáticos del Tricolor al aprovechar la localía en territorio azteca. Sin embargo, Marcel Ruiz tuvo que ver los partidos desde casa y se perdió el privilegio de formar parte del grupo que vivió por tercera vez una inauguración de Copa del Mundo en territorio azteca.

El mediocampista reconoció que fue complicado ver a la Selección Mexicana desde lejos, pero aseguró que no cayó en depresión y ahora afronta su recuperación con la intención de volver al fútbol profesional.

“Ahorita estoy bien, pero durante el Mundial fue difícil ver los juegos. No me deprimí, pero a la hora que jugaba la selección, obviamente quería que ganaran, pero sí la pasaba medio ‘agüitado’”. indicó Marcel Ruiz.

El futbolista de 25 años también reveló que el club mexiquense tenía la intención de apoyarlo en su sueño de emigrar a Europa, pues existía la posibilidad de dar el salto al futbol del Viejo Continente. Sin embargo, la lesión terminó por complicar sus planes. El propio Marcel explicó que pudo disputar partidos pese a la lesión porque no sufrió una rotura completa, aunque los médicos le advirtieron que, tarde o temprano, tendría que pasar por el quirófano.

“Sí tenía el ligamento roto, pero nadie sabía ni cuánto ni qué iba a pasar. Tenía roto el 70% del cruzado y me tenía que operar. Pero como no me dolía, no se me inflamaba, no tenía problemas para jugar, ni moverme, por eso pude jugar”, sentenció.

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