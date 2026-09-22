Rafa Márquez abre el capítulo más duro de su carrera: “Te señalan y ya eres un criminal”

El actual técnico de la Selección Mexicana recordó uno de los episodios más complicados de su vida fuera de las canchas

Rafa Márquez recuerda el momento más complicado de su carrera | Imago7

Rafael Márquez abrió uno de los capítulos más personales de su historia en El Camino Hasta Aquí, documental presentado por Claro Sports sobre la Selección Mexicana. El excapitán del Tricolor y actual director técnico del representativo nacional recordó cómo enfrentó las acusaciones realizadas en 2017 por autoridades de Estados Unidos, un episodio que tuvo repercusiones en su carrera, sus negocios y su vida personal.

Márquez explicó que el impacto inicial fue difícil de procesar, principalmente por la dimensión de los señalamientos y por la exposición internacional que generó el caso. “Que te señale el gobierno americano por algo que no hiciste no es mínima cosa. Fue un golpe muy bajo”, apuntó durante su participación en el documental.

El exdefensa recordó que uno de los aspectos más complicados fue quedar relacionado públicamente con personas señaladas por actividades criminales. Según relató, la investigación provocó que una parte de la opinión pública lo colocara bajo sospecha antes de que existiera una resolución definitiva. “Te ponen con este grupo de criminales y piensan que ya eres un criminal cuando es una sola investigación”, explicó.

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Las consecuencias también llegaron de manera inmediata a su vida profesional. Márquez aseguró que sus cuentas fueron bloqueadas, tuvo que detener temporalmente su actividad deportiva y algunos patrocinadores se alejaron. “Te cortan tus cuentas, dejas de jugar, tus patrocinadores te dejan, algunos no te contestaban el teléfono”, recordó sobre aquellos días.

El entonces futbolista reconoció que durante las primeras semanas vivió con incertidumbre ante una situación que no sabía cómo enfrentar. “Estuve, yo creo que dos, tres semanas asustado porque no sabía qué pasaba”, relató. La noticia había recorrido distintos países y su nombre quedó en medio de una investigación que generó atención fuera del ámbito deportivo.

Márquez también habló del efecto emocional que tuvo el caso. Explicó que atravesó momentos de tristeza y frustración porque, desde su perspectiva, era señalado por hechos que negaba haber cometido. “Estaba deprimido porque era una noticia mundial, con el coraje de decir que yo no he hecho nada”, expresó.

En ese contexto, el exseleccionado mexicano recordó el mensaje que ofreció públicamente en 2017 para rechazar cualquier relación con los hechos que le atribuían. “Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas”, declaró entonces.

Márquez señaló que aquel momento representó uno de los mayores retos que enfrentó fuera de una cancha. “No es una situación normal, es una situación difícil. Sé que mucha gente está conmigo y no los voy a defraudar”, recordó antes de recuperar otra de las frases que utilizó en ese periodo: “Hoy en día es mi partido más difícil”.

El cambio de perspectiva llegó, de acuerdo con su relato, después de varias semanas. Una mañana decidió que no quería continuar encerrado por el impacto de las acusaciones y habló con su esposa para salir a cenar. “Me desperté y dije: ‘Yo no tengo nada que esconder’. Le dije a mi esposa: ‘Vámonos a cenar esta noche. Hay que mostrarle a la gente, con la cara bien alta, que no hemos hecho nada’”, contó.

Aquella salida terminó por convertirse en un recuerdo que Márquez conserva como una muestra del respaldo que recibió. El propietario del restaurante se negó a cobrarle la cuenta y otras personas presentes le enviaron bebidas y mensajes de apoyo. “Sabemos tú quién eres, no hace falta ni que me lo digas”, recordó que le dijo el dueño del lugar.

Para Márquez, esa reacción cambió la manera en la que enfrentó el proceso. El actual entrenador de la selección mexicana considera que el respaldo estuvo relacionado con la trayectoria que construyó durante años como futbolista. “Eso te demuestra el cariño y que la gente nunca creyó en eso. Todo gracias al esfuerzo, el sacrificio que mostraste día con día”, concluyó en El Camino Hasta Aquí, al señalar que aquella experiencia lo llevó a mantener una actitud positiva frente a uno de los episodios más complejos de su carrera.

Ve el documental completo a través de Claro Sports Premium aquí

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