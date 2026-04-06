Sinha, Bofo y el Maza sellan la convocatoria al duelo de leyendas México vs Brasil

Edilson, Gilberto Silva y al portero Heurelho Gomes se unen a la pentacampeona del Mundo en el Estadio Azteca

Todo listo para el duelo de leyendas | @MexicoBrasilLeyendas

La cuenta regresiva ha comenzado. A pocos días de que el Estadio Azteca abra sus puertas para un duelo que promete marcar época, quedaron definidas las plantillas oficiales que protagonizarán el enfrentamiento entre México y Brasil Leyendas, un partido que reunirá a figuras que dejaron huella en el fútbol internacional.

El conjunto mexicano confirmó nombres que evocan distintas generaciones y estilos. Antonio Naelson “Sinha” encabeza la lista, acompañado por Adolfo Bautista y Francisco Rodríguez, tres futbolistas que marcaron una etapa importante en la selección mexicana y en clubes tanto nacionales como europeos.

Sinha, uno de los referentes del Tri en la Copa del Mundo de Alemania 2006, compartió su sentir previo a este encuentro. “Brasil es el lugar donde empezó todo, donde nació mi amor por el fútbol; pero México es el país que me abrió las puertas, donde construí mi historia como jugador y donde me convertí en leyenda gracias a la afición mexicana. Estar en la cancha frente a Brasil, defendiendo los colores de México, siempre genera nervios. Hay respeto, hay recuerdos, pero también un orgullo muy grande por representar al país que elegí y que me ha dado tanto”, expresó.

Por su parte, el equipo brasileño cerró su convocatoria con futbolistas que también dejaron huella a nivel mundial. Edílson, campeón del mundo en 2002, se suma al mediocampista Gilberto Silva y al portero Heurelho Gomes, quienes aportan experiencia tanto en selecciones como en el fútbol europeo.

El choque reunirá a jugadores con trayectorias destacadas en distintas competiciones. En total, ambas escuadras concentran campeones del mundo, títulos de Champions League y una amplia presencia en clubes del viejo continente, lo que eleva el nivel competitivo de este encuentro.

La magnitud del evento se refleja en los números: más de 30 títulos internacionales acumulados entre los participantes, más de mil 300 partidos con sus respectivas selecciones y una cifra superior a los 450 goles anotados en competencias de alto nivel.

Además, el partido representa un hecho poco común, ya que ambas federaciones han autorizado que estas figuras vuelvan a vestir los colores nacionales, lo que le da un carácter oficial y especial a este reencuentro entre leyendas del fútbol.

La convocatoria de México

El próximo 19 de abril, el Estadio Azteca será el escenario de este homenaje al legado futbolístico, en un contexto que también sirve como antesala rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Los boletos ya se encuentran disponibles, en una cita que apunta a reunir a la afición con algunos de los nombres más representativos en la historia del deporte.

Rafael Márquez

Andrés Guardado

Pável Pardo

Miguel Layún

Braulio Luna

Jared Borgetti

Oribe Peralta

Francisco Palencia

Jesús Corona

Cuauhtémoc Blanco

Carlos Salcido

Antonio Naelson Sinha

Adolfo Bautista

Francisco Javier Rodríguez

Gerardo Torrado

Oswaldo Sánchez

Ramón Morales

Zague

La convocatoria de Brasil

Ronaldinho

Kaká

Lúcio

Adriano

Marcelo

Edmílson

Maicon

Giovanni Silva de Oliveira

Aldair

Gilberto Silva

Edílson

Heurelho Gomes

Juninho Paulista

Paulo Sérgio

Müller

Amaral

Djalminha

Júlio César

Anderson Polga

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