México inicia intensa agenda internacional rumbo a los Centroamericanos 2026

La delegación mexicana compite en clasificatorios y Copas del Mundo en cinco disciplinas clave durante la primera semana de abril

El calendario del deporte mexicano | @catherine.mayran | @micozito | @lesliexsg

México afronta una semana de alta actividad en el calendario deportivo internacional con participación en clasificatorios rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, además del arranque de temporada en diversas Copas del Mundo. Las disciplinas involucradas incluyen taekwondo, natación artística, pentatlón moderno, tiro deportivo y tiro con arco, con presencia de atletas consolidados y nuevas incorporaciones en cada selección.

El tiro con arco abrirá su temporada outdoor con la Copa del Mundo que se disputará del 7 al 12 de abril en Puebla, evento que reunirá a los principales exponentes de la especialidad y que podrás disfrutar a través de la multiplataforma de Claro Sports. La selección mexicana contará con figuras como la doble medallista olímpica Alejandra Valencia y la número uno del mundo en compuesto, Maya Becerra, además de arqueros que regresan al equipo nacional y nuevos talentos que buscan consolidarse en el ciclo.

Este serial internacional tendrá como cierre la Final de Copas del Mundo programada del 11 al 13 de septiembre en Saltillo, Coahuila, lo que marcará un año relevante para México como sede dentro del circuito. La competencia en Puebla representa el primer parámetro competitivo para evaluar el nivel del equipo nacional frente a rivales de élite.

En tiro deportivo, México participará en la Copa del Mundo de Granada, España, con una delegación de siete atletas. Destaca la presencia de la olímpica Alejandra Zavala en la prueba de pistola de aire 10 metros femenil, acompañada por su entrenador y también atleta en activo, Daniel Urquiza, en un evento clave para iniciar el calendario internacional.

El pentatlón moderno tendrá su primera parada del año en la Copa del Mundo de Egipto, del 8 al 12 de abril. La selección mexicana estará encabezada por Manuel Padilla y Catherine Oliver, quienes parten como los principales referentes del equipo en una competencia que servirá para medir el nivel competitivo en el inicio de la temporada.

En natación artística, el Campeonato Panamericano se llevará a cabo del 8 al 11 de abril en Chile, torneo que otorgará plazas para las nueve pruebas de los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo. Un total de 21 países competirán por su clasificación en un evento clave dentro del calendario regional.

Por su parte, la selección mexicana de taekwondo, integrada por 16 atletas, competirá el 9 y 10 de abril en el clasificatorio rumbo a Santo Domingo, donde se disputarán ocho plazas por rama. Entre los nombres destacados se encuentran el triple medallista mundial Carlos Sansores, la campeona mundial de 2023 Leslie Soltero y Daniela Souza. Tras este evento, el equipo permanecerá en el país para competir en el Abierto de República Dominicana.

La actividad internacional de esta semana representa un punto de partida en el ciclo competitivo de 2026 para México, con eventos que no solo otorgan clasificación, sino que también permiten evaluar el rendimiento de los atletas de cara a compromisos mayores como los Juegos Centroamericanos y los Campeonatos Mundiales.

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