¡Penal bien señalado! García Orozco considera que sí había falta contra el Piojo Alvarado

Las decisiones arbitrales en la Liga MX volvieron a estar en el centro de la conversación tras varias jugadas polémicas en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, especialmente, en el partido entre Chivas vs Pumas por lo que nuestro experto en este tema, Roberto García Orozco, da su análisis sobre estas decisiones.

En el partido entre Chivas y Pumas, una de las acciones más discutidas fue una falta de Rodrigo López sobre el Oso González. El jugador universitario llegó tarde a la jugada, con un contacto directo por encima del tobillo, sin intentar disminuir la intensidad de la entrada. A pesar de las características de la acción, el árbitro no mostró tarjeta roja. Desde el análisis arbitral de García Orozco, se considera que el VAR debió intervenir para revisar la jugada y recomendar la expulsión.

En los minutos finales del mismo encuentro, se presentó otra jugada clave cuando Rubén Duarte cometió una zancadilla imprudente sobre Roberto ‘Piojo’ Alvarado dentro del área. En esta ocasión, para Roberto García Orozco, el VAR sí actuó de forma adecuada, llamando al árbitro a revisar la acción. Tras observar el contacto, el silbante sancionó correctamente el penal a favor del Guadalajara que derivó en el empate entre rojiblancos y auriazules.

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