UEFA resalta la importancia de Luis Díaz en el duelo ante Real Madrid

El colombiano se ha consolidado en la actual temporada como uno de los hombres más importantes para Vincent Kompany.

Luis Díaz se reporta con golazo para el Bayern | REUTERS

Este martes se le dará el puntapié inicial a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. A pesar que hay enfrentamientos interesantes, para nadie es un secreto que el duelo en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Bayern Munich se robará todos los focos, partido al que muchos han denominado como una final adelantada.

Acerca de este partidazo en el que se medirán ‘Merengues’ y ‘Bávaros’, es indudable que el elenco alemán llega como uno de los favoritos a ser partícipe de la final de esta edición, dicho favoritismo para por la gran actualidad que viven Harry Kane, Michel Olise y Luis Díaz, tal vez el tridente más ‘temible’ en el mundo del fútbol actual.

El tridente que mete miedo

Sobre su participación e importancia, la UEFA les dedicó un pasaje especial: “Con su aura de invencibilidad recuperada, la segunda temporada del Bayern bajo la dirección de Vincent Kompany hace que los aficionados recuerden las campañas en las que se conquistó el ‘triplete’ bajo el mando de Jupp Heynckes y Hansi Flick. Luis Díaz y Michael Olise son los nuevos Franck Ribéry y Arjen Robben, mientras que Harry Kane está disfrutando de la mejor temporada de su carrera frente a la portería“.

“El Bayern ha añadido una nueva dimensión a su estilo fluido en la segunda temporada de Kompany. Una estructura basada en el probado 4-2-3-1 del Bayern que se transforma en diversos sistemas para contrarrestar la cobertura de los rivales”, agregaron.

“Se trata de un concepto perfeccionado que saca el máximo partido a las cualidades de pase de Joshua Kimmich y Kane, al tiempo que aprovecha el talento devastador de jugadores como Olise y Luis Díaz en las bandas“, sentenciaron hablando sobre el francés y el colombiano.

En lo que va de la campaña del Bayern Munich en esta UEFA Champions League, Luis Díaz registra 8 partidos jugados, 4 goles y 3 asistencias en 621 minutos, además de la tarjeta roja vista ante PSG en Francia. Michel Olise, 9 partidos, 3 goles, 6 asistencias y 722 minutos. Por su parte Harry Kane, 9 partidos, 10 goles y 681 minutos.

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