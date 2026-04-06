Cristiano Ronaldo quería venir a México

Cristiano Ronaldo se perdió el duelo ante México por lesión, pese a su intención de jugar; desde Portugal descartan problemas de seguridad en el país anfitrión

Joao Madjer aseguró que la ausencia del futbolista fue por lesión | Reuters

En medio de especulaciones sobre seguridad y logística, la versión oficial llegó desde dentro del propio entorno portugués. Joao Madjer, coordinador técnico de la selección de Portugal, aseguró que la ausencia de Cristiano Ronaldo en el reciente encuentro ante México respondió únicamente a una lesión, descartando cualquier otra causa. En declaraciones a Claro Sports, Madjer fue enfático: el delantero tenía plena disposición de viajar y jugar en territorio mexicano.

“Ronaldo tiene ganas de jugar en todo el mundo, donde sea, peligroso o no”, explicó, subrayando que el impedimento fue estrictamente físico. La narrativa contrasta con versiones previas que sugerían preocupaciones de seguridad.

Madjer estuvo presente durante el partido entre Portugal y México en la reinauguración del Estadio Azteca, el llamado Coloso de Santa Úrsula, y aprovechó su visita para valorar no solo el ambiente futbolístico, sino también la experiencia en la capital mexicana. Según relató, recorrió distintos puntos de la ciudad sin percibir riesgos, destacando la calidez de la gente y la normalidad en la vida cotidiana.

“Nos sentimos muy seguros”, afirmó. “Eso es lo que debemos transmitir al mundo”, añadió, en referencia a la próxima Copa del Mundo, donde México será uno de los países anfitriones. Para el técnico, la percepción internacional debe alinearse con la experiencia directa: una ciudad vibrante, hospitalaria y apta para recibir un evento de escala global.

Más allá de la logística, Madjer también se permitió una lectura deportiva. Considera que los torneos mundialistas suelen abrir la puerta a sorpresas y ve a la selección mexicana como un contendiente serio, especialmente jugando en casa. Incluso dejó entrever un escenario ambicioso: México con posibilidades de alcanzar la final.

Así, entre elogios al país anfitrión y claridad sobre la ausencia de su máxima figura, el mensaje desde Portugal es doble: confianza en México como sede y una oportunidad perdida —por lesión— de ver a Ronaldo en suelo mexicano.

Cristiano Ronaldo regresó a la actividad este viernes 3 de abril con Al Nassr en partido de liga ante Al Najma SC, donde firmó un doblete en la victoria 5-2. El portugués necesitó 73 minutos para marcar dos veces, primero desde el punto penal y luego en jugada abierta tras una diagonal retrasada. Con estos goles, alcanzó 967 anotaciones como profesional y reforzó el liderato de su equipo en la Saudi Pro League.

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