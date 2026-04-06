Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 3 al 5 de abril de 2026
Después de la concentración, los futbolistas de la ‘Tricolor’ volvieron a acudir a las distintas citas con sus clubes.
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- Luis Díaz, rumbo a su tercera prueba de fuego ante Real Madrid
- Kevin Serna celebra su regreso a la nómina titular en Fluminense
Culminó la doble fecha FIFA para la Selección Colombia. Dos tropiezos alarmantes, ante Croacia y Francia, dejaron muy pensativo al país futbolero a pocos meses del Mundial de Norteamérica. Ahora bien, los jugadores volvieron a reunirse con sus clubes en la fecha de este fin de semana.
Muchos de los referentes volvieron a ser protagonistas. Eso sí, queda en el aire el tema de James Rodríguez, el cual encendió sirenas por su hospitalización y la polémica por su inclusión en ambos juegos del combinado nacional. En fin, a través de Claro Sports, repase la actividad de la legión ‘Tricolor’ en las principales ligas del mundo.
Porteros
- Álvaro Montero: atajó los 90′ en la derrota de Vélez Sarsfield ante Gimnasia de Mendoza. Estuvo señalado en algunos de los goles.
- Camilo Vargas: atajó los 90′ en la caída 2-0 de Atlas a manos del León por la Liga MX.
- David Ospina: Atlético Nacional no tuvo acción el fin de semana.
Defensores
- Daniel Muñoz: Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana.
- Dávinson Sánchez: jugó los 90′ en la derrota 2-1 del Galatasaray frente al Trabzonspor por la Liga de Turquía. Recibió tarjeta amarilla.
- Déiver Machado: disputó 45′ en el empate del Nantes en su visita al Metz por la Ligue 1 de Francia.
- Jhon Lucumí: jugó todo el partido en la victoria 1-2 del Bologna frente al Cremonese por la Serie A de Italia.
- Johan Mojica: titular y 90′ en la heroica victoria 2-1 del Mallorca frente al Real Madrid para salir del descenso.
- Juan David Cabal: se quedó en el banco durante el triunfo 2-0 de Juventus ante Genoa por la Serie A.
- Santiago Arias: jugó todo el partido y fue figura con Independiente en el ‘Clásico de Avellaneda’ ante Racing.
- Yerson Mosquera: Wolverhampton no tuvo acción el fin de semana.
Volantes
- Gustavo Puerta: 90′ en la dura paliza que recibió el Racing de Santander sobre Andorra en la Segunda División de España. Fue amonestado.
- James Rodríguez: no fue convocado con el Minnesota United en su reciente duelo ante LA Galaxy por la MLS.
- Jéfferson Lerma: Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana.
- Jhon Arias: figurón en la victoria de Palmeiras por 1-2 contra Bahía. Marcó uno de los goles definitivos.
- Juan Fernando Quintero: estuvo 18′ en el triunfo 3-0 de River Plate ante Belgrano por la Liga Argentina.
- Kevin Castaño: se quedó suplente en esa misma goleada a favor de River.
- Ríchard Ríos: Benfica no tuvo acción el fin de semana.
Atacantes
- Carlos Andrés Gómez: jugó los 90′ en la derrota 1-2 de Vasco Da Gama frente a Botafogo por el Brasileirao.
- Jáminton Campaz: metió doblete de asistencias en el triunfo 2-1 de Rosario Central ante Atlético Tucumán en la Liga Argentina.
- Jhon Córdoba: el héroe del triunfo del Krasnodar por 0-1 contra Akhamat Grozny. Marcó el gol que configuró el resultado final.
- Johan Carbonero: disputó 79′ en el triunfo 0-1 del Inter de Porto Alegre ante Corinthians por el Brasileirao.
- Jorge Carrascal: asistió y jugó 80′ en la remontada 3-1 de Flamengo ante Santos por el Brasileirao.
- Luis Díaz: disputó 90′ en la remontada del Bayern Munich por 2-3 frente a Friburgo por la Bundesliga.
- Luis Javier Suárez: pagó fecha de sanción y no jugó en la victoria 4-2 del Sporting ante Santa Clara en la Primeira Liga.
- Rafael Santos Borré: jugó 64′ en el triunfo 0-1 del Inter de Porto Alegre ante Corinthians por el Brasileirao.