Colombia

Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 3 al 5 de abril de 2026

Publicado por Sebastian Vallejo

Después de la concentración, los futbolistas de la ‘Tricolor’ volvieron a acudir a las distintas citas con sus clubes.

Jhon Arias
Jhon Arias, jugador de Palmeiras | Julio Aguilar (Getty Images via AFP).

Culminó la doble fecha FIFA para la Selección Colombia. Dos tropiezos alarmantes, ante Croacia y Francia, dejaron muy pensativo al país futbolero a pocos meses del Mundial de Norteamérica. Ahora bien, los jugadores volvieron a reunirse con sus clubes en la fecha de este fin de semana.

Muchos de los referentes volvieron a ser protagonistas. Eso sí, queda en el aire el tema de James Rodríguez, el cual encendió sirenas por su hospitalización y la polémica por su inclusión en ambos juegos del combinado nacional. En fin, a través de Claro Sports, repase la actividad de la legión ‘Tricolor’ en las principales ligas del mundo.

Porteros

  • Álvaro Montero: atajó los 90′ en la derrota de Vélez Sarsfield ante Gimnasia de Mendoza. Estuvo señalado en algunos de los goles.
  • Camilo Vargas: atajó los 90′ en la caída 2-0 de Atlas a manos del León por la Liga MX.
  • David Ospina: Atlético Nacional no tuvo acción el fin de semana.

Defensores

Volantes

  • Gustavo Puerta: 90′ en la dura paliza que recibió el Racing de Santander sobre Andorra en la Segunda División de España. Fue amonestado.
  • James Rodríguez: no fue convocado con el Minnesota United en su reciente duelo ante LA Galaxy por la MLS.
  • Jéfferson Lerma: Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana.
  • Jhon Arias: figurón en la victoria de Palmeiras por 1-2 contra Bahía. Marcó uno de los goles definitivos.
  • Juan Fernando Quintero: estuvo 18′ en el triunfo 3-0 de River Plate ante Belgrano por la Liga Argentina.
  • Kevin Castaño: se quedó suplente en esa misma goleada a favor de River.
  • Ríchard Ríos: Benfica no tuvo acción el fin de semana.

Atacantes

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