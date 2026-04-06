Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 3 al 5 de abril de 2026

Después de la concentración, los futbolistas de la ‘Tricolor’ volvieron a acudir a las distintas citas con sus clubes.

Jhon Arias, jugador de Palmeiras | Julio Aguilar (Getty Images via AFP).

Culminó la doble fecha FIFA para la Selección Colombia. Dos tropiezos alarmantes, ante Croacia y Francia, dejaron muy pensativo al país futbolero a pocos meses del Mundial de Norteamérica. Ahora bien, los jugadores volvieron a reunirse con sus clubes en la fecha de este fin de semana.

Muchos de los referentes volvieron a ser protagonistas. Eso sí, queda en el aire el tema de James Rodríguez, el cual encendió sirenas por su hospitalización y la polémica por su inclusión en ambos juegos del combinado nacional. En fin, a través de Claro Sports, repase la actividad de la legión ‘Tricolor’ en las principales ligas del mundo.

Porteros

Álvaro Montero: atajó los 90′ en la derrota de Vélez Sarsfield ante Gimnasia de Mendoza. Estuvo señalado en algunos de los goles.

atajó los 90′ en la derrota de Vélez Sarsfield ante Gimnasia de Mendoza. Estuvo señalado en algunos de los goles. Camilo Vargas: atajó los 90′ en la caída 2-0 de Atlas a manos del León por la Liga MX.

atajó los 90′ en la caída 2-0 de Atlas a manos del León por la Liga MX. David Ospina: Atlético Nacional no tuvo acción el fin de semana.

Defensores

Daniel Muñoz: Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana.

Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana. Dávinson Sánchez: jugó los 90′ en la derrota 2-1 del Galatasaray frente al Trabzonspor por la Liga de Turquía. Recibió tarjeta amarilla.

jugó los 90′ en la derrota 2-1 del Galatasaray frente al Trabzonspor por la Liga de Turquía. Recibió tarjeta amarilla. Déiver Machado: disputó 45′ en el empate del Nantes en su visita al Metz por la Ligue 1 de Francia.

disputó 45′ en el empate del Nantes en su visita al Metz por la Ligue 1 de Francia. Jhon Lucumí : jugó todo el partido en la victoria 1-2 del Bologna frente al Cremonese por la Serie A de Italia.

: Johan Mojica: titular y 90′ en la heroica victoria 2-1 del Mallorca frente al Real Madrid para salir del descenso.

Juan David Cabal: se quedó en el banco durante el triunfo 2-0 de Juventus ante Genoa por la Serie A.

se quedó en el banco durante el triunfo 2-0 de Juventus ante Genoa por la Serie A. Santiago Arias: jugó todo el partido y fue figura con Independiente en el ‘Clásico de Avellaneda’ ante Racing.

jugó todo el partido y fue figura con Independiente en el ‘Clásico de Avellaneda’ ante Racing. Yerson Mosquera: Wolverhampton no tuvo acción el fin de semana.

Volantes

Gustavo Puerta: 90′ en la dura paliza que recibió el Racing de Santander sobre Andorra en la Segunda División de España. Fue amonestado.

90′ en la dura paliza que recibió el Racing de Santander sobre Andorra en la Segunda División de España. Fue amonestado. James Rodríguez: no fue convocado con el Minnesota United en su reciente duelo ante LA Galaxy por la MLS.

no fue convocado con el Minnesota United en su reciente duelo ante LA Galaxy por la MLS. Jéfferson Lerma: Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana.

Crystal Palace no tuvo acción el fin de semana. Jhon Arias: figurón en la victoria de Palmeiras por 1-2 contra Bahía. Marcó uno de los goles definitivos.

Juan Fernando Quintero: estuvo 18′ en el triunfo 3-0 de River Plate ante Belgrano por la Liga Argentina.

estuvo 18′ en el triunfo 3-0 de River Plate ante Belgrano por la Liga Argentina. Kevin Castaño: se quedó suplente en esa misma goleada a favor de River.

se quedó suplente en esa misma goleada a favor de River. Ríchard Ríos: Benfica no tuvo acción el fin de semana.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: jugó los 90′ en la derrota 1-2 de Vasco Da Gama frente a Botafogo por el Brasileirao.

jugó los 90′ en la derrota 1-2 de Vasco Da Gama frente a Botafogo por el Brasileirao. Jáminton Campaz: metió doblete de asistencias en el triunfo 2-1 de Rosario Central ante Atlético Tucumán en la Liga Argentina.

metió doblete de asistencias en el triunfo 2-1 de Rosario Central ante Atlético Tucumán en la Liga Argentina. Jhon Córdoba: el héroe del triunfo del Krasnodar por 0-1 contra Akhamat Grozny. Marcó el gol que configuró el resultado final.

Johan Carbonero: disputó 79′ en el triunfo 0-1 del Inter de Porto Alegre ante Corinthians por el Brasileirao.

disputó 79′ en el triunfo 0-1 del Inter de Porto Alegre ante Corinthians por el Brasileirao. Jorge Carrascal: asistió y jugó 80′ en la remontada 3-1 de Flamengo ante Santos por el Brasileirao.

asistió y jugó 80′ en la remontada 3-1 de Flamengo ante Santos por el Brasileirao. Luis Díaz: disputó 90′ en la remontada del Bayern Munich por 2-3 frente a Friburgo por la Bundesliga.

Luis Javier Suárez: pagó fecha de sanción y no jugó en la victoria 4-2 del Sporting ante Santa Clara en la Primeira Liga.

pagó fecha de sanción y no jugó en la victoria 4-2 del Sporting ante Santa Clara en la Primeira Liga. Rafael Santos Borré: jugó 64′ en el triunfo 0-1 del Inter de Porto Alegre ante Corinthians por el Brasileirao.

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