¡No lo esperaban! Paul Seixas sorprende con una gran diferencia sobre Isaac del Toro… aunque es recuperable

La primera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 dejó varias conclusiones importantes, tanto por el resultado como por las diferencias generadas en la clasificación general. El francés Paul Seixas se llevó la victoria, éxito que fue evaluado por Xavi Delgado, analista de ciclismo en Claro Sports, quien puso en contexto lo ocurrido en esta primera jornada.

Xavi Delgado explicó que la victoria de Paul Seixas era esperada dentro del grupo de candidatos al título, pero lo que sorprendió fueron las diferencias que logró sacar frente a sus rivales directos: “Ganó uno de los candidatos al título, Paul Seixas. Aquí le ha metido 50 segundos al máximo favorito, que es el mexicano Isaac del Toro. Es una pérdida recuperable, pero que no estaba dentro de los planes”.

A pesar de la desventaja, el panorama sigue abierto para el ciclista mexicano. Delgado fue claro al señalar que esta primer etapa no favorecía a ningún perfil en especial y que aún hay margen para remontar en las siguientes etapas: “La etapa tenía dos kilómetros de ascenso en la parte inicial y 400 metros de escalada en la llegada. Esto pone en dificultad tanto a los especialistas contra el reloj como a los escaladores. Se puede recuperar el tiempo. Hay cinco etapas con montaña donde Isaac (Del Toro) tendrá que venir desde atrás para buscar el liderato”, concluyó”.

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