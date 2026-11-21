El portero de Xolos fue cuestionado sobre un posible acercamiento con Rafael Márquez y evitó revelar detalles de sus conversaciones con el Tri

Antonio Rodríguez, portero de Xolos de Tijuana, destacó la importancia de la victoria 1-0 sobre Atlante en la última jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, resultado que mantiene al conjunto fronterizo en la lucha por un lugar en la Liguilla. El guardameta reconoció que el equipo deberá esperar otros resultados para conocer su futuro, aunque aseguró que cumplieron con el objetivo de ganar su último encuentro de la fase regular.

Tras el partido, Rodríguez explicó que conseguir los tres puntos era fundamental para mantener las posibilidades de clasificación, además de cerrar su participación como local con una victoria.

“Tenemos que hacer primero nuestro trabajo y lo que no está en nuestras manos, bueno, sabemos que tenemos que esperar, pero por lo pronto era muy importante ganar para que los resultados que necesitamos fueran más factibles de lo que hubiera sido un empate. Y al final del día cerrar en casa con un triunfo, como haya sido, es muy importante”, señaló.

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El arquero también habló sobre las intervenciones que realizó para mantener su portería sin recibir goles. Aunque tuvo participación en jugadas que pudieron cambiar el marcador, atribuyó el resultado al esfuerzo colectivo.

“Al final del día es un trabajo en conjunto, en equipo. Todos tuvieron su granito de arena, desde arriba peleando las pelotas en el mediocampo con Nacho, las bandas con Pancho, con Adonis, manteniendo el orden atrás y, bueno, yo en mi parte hacer lo que pueda”.

“Muy contento porque también es un cero importante para todo el grupo, que ya necesitábamos, y pues bueno, ilusionado de haber terminado así y esperamos que el día de mañana también podamos cerrar con una sonrisa”, agregó.

Toño Rodríguez reconoce el papel de Gilberto Mora en Xolos

Uno de los protagonistas del encuentro fue Gilberto Mora, quien convirtió el penal que le dio la victoria a Tijuana al minuto 77. Rodríguez destacó la personalidad del mediocampista y consideró que su trayectoria puede continuar fuera del fútbol mexicano.

“Al final del día, Gil es alguien que lo ha demostrado a través de todo el tiempo que tiene por acá, sabiendo que es alguien muy importante para nosotros, muy importante para el país y que tiene magia en los pies. Sabemos que le va a dar mucha alegría a Xolos, a México y, bueno, esperamos que muy pronto también lo pueda hacer afuera de aquí”, expresó.

El guardameta también se refirió al desarrollo del partido y reconoció el desempeño de Óscar, portero del Atlante, quien intervino en distintas oportunidades para evitar que Tijuana consiguiera una ventaja mayor.

“Es fútbol y al final del día también reconocer el gran torneo que tuvo Óscar. Me da mucho gusto por él porque es un gran arquero, es una gran persona y todos esos merecen que les vaya muy bien. Tuvo un gran partido como lo hizo todo el torneo y está bonito el fútbol, ida y vuelta, y el primero que pegue y luego buscar volver a pegar. Hay que ir siempre para adelante y más en casa, con el impulso y el apoyo de la afición”.

Antonio Rodríguez habla sobre la Selección Mexicana y su posible convocatoria

Durante la entrevista, el portero fue cuestionado sobre los comentarios relacionados con la portería de la Selección Mexicana y si había mantenido conversaciones con Rafael Márquez. Rodríguez evitó revelar detalles sobre posibles acercamientos y aseguró que su prioridad es continuar trabajando.

“Al final del día, lo que pasa detrás de bastidores lo guardo personal. Yo estoy trabajando, enfocado. Sé lo que piensan allá y estoy tranquilo. Al final del día sé que voy a poner lo mío en la cancha”, comentó.

Finalmente, Rodríguez explicó cómo afrontó los minutos en los que Tijuana todavía no conseguía abrir el marcador. El arquero señaló que mantener el cero permitió que sus compañeros tuvieran la posibilidad de resolver el encuentro con una sola anotación.

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“Paciencia. Al final del día es muy importante ser impecable con lo que tienes en tus manos. Y al final del día, para la gente de arriba y para la gente que intenta hacer goles, es que también nosotros mantengamos el cero. Es un deporte de 11 jugadores donde cada uno tiene un enfoque diferente y una prioridad”.

“Nosotros era mantener el cero para que los de arriba con uno pudiéramos sacar los tres puntos, que al final del día sí fue. Darles esa tranquilidad porque sabemos que también cuando recibimos uno o dos, ellos nos pueden dar ese alivio con uno o dos goles. Entonces, al final del día es un trabajo en equipo y se ganó 1-0″, concluyó.

Con la victoria ante Atlante, Xolos mantiene sus posibilidades de avanzar a la Liguilla, aunque deberá esperar los resultados de los demás equipos involucrados en la pelea por los puestos de clasificación.