Miguel Herrera reconoció que Atlante no cumplió sus objetivos en el Apertura 2026 y señaló la falta de gol como uno de los problemas del equipo

Miguel Herrera reconoció que el Atlante no cumplió con sus objetivos en el Apertura 2026 de la Liga MX, después de cerrar su participación con una derrota de 1-0 ante Xolos de Tijuana. El entrenador señaló que la falta de contundencia fue uno de los principales problemas durante el campeonato y adelantó que la directiva ya trabaja en la incorporación de futbolistas para la siguiente temporada.

En conferencia de prensa, el técnico hizo un balance del regreso de los Potros de Hierro a la Primera División y aseguró que, aunque está conforme con el funcionamiento de sus jugadores, los resultados quedaron lejos de lo esperado.

“Lo que nos pasó durante el torneo, el equipo no juega mal, pero si no haces goles, difícilmente consigues resultados. Cerrando un torneo, como lo dijimos, con fracaso para lo que buscábamos, pero la sensación del juego del equipo me gusta. Hay que apuntalarlo, lo sabe la directiva, lo sabemos nosotros. Hay que apuntalar este equipo, traer gente que ayude a estos chavos a crecer y mejorar el torneo que entra”, expresó.

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Herrera consideró que el desempeño de Atlante ante Tijuana reflejó lo sucedido durante la campaña, en la que su equipo generó oportunidades de gol sin conseguir aprovecharlas.

“Hoy los muchachos hacen un juego de tú a tú. No venimos a encerrarnos, no venimos a pasear, venimos a jugar un partido. Desafortunadamente, las oportunidades que podemos tener no se concretan. Partido de ida y vuelta, los dos equipos buscando ganar y así fue el torneo. Muchas fallas, muchos errores que nosotros cometemos en momentos claves, pero bueno, pues la sensación del juego me gusta, me gusta lo que hacen los muchachos”.

Miguel Herrera señala la falta de gol como el principal problema del Atlante

El entrenador explicó que las estadísticas del campeonato reflejan las dificultades de su equipo para convertir las oportunidades generadas y estableció una comparación con América y Toluca.

“¿Qué se necesita? Gol. Eso es lo que nos pasó durante todo el torneo. Nosotros llegamos, tenemos llegada de gol, hay una estadística y no la hacemos nosotros. Obviamente nosotros tenemos nuestras estadísticas, pero las estadísticas que arroja la liga. Somos un equipo que para hacer un gol tenemos que llegar 13, 14 veces al arco y llegamos, pero 13, 14 veces y hacemos un gol. Y hay equipos como América, como Toluca, que llegan cinco veces y hacen dos, su promedio es muy alto”.

Ante esta situación, Herrera confirmó que una de las prioridades será incorporar jugadores que contribuyan a mejorar la producción ofensiva.

“Nosotros tenemos que mejorar en esa parte. Vamos a buscar apuntalar esa parte de la delantera, gente que ayude a crecer a estos chavos y que podamos seguir trabajando para poder cada día seguir teniendo estas oportunidades y, por supuesto, ser concretos”.

Atlante buscará refuerzos para pelear por la Liguilla

Herrera reveló que ya sostuvo reuniones con la directiva para comenzar la planificación del siguiente torneo. Además de las posibles incorporaciones, el club deberá resolver la continuidad de varios futbolistas que llegaron a préstamo y evaluar a los integrantes de sus categorías inferiores.

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“Nos falta gente, nos falta gente. Estamos muy conscientes. Vamos a ir despacio. Nos hemos estado sentando la semana pasada y esta con la directiva para empezar a planear lo que sigue y buscar la gente que necesitamos para apuntalar el equipo. Sí, nos falta gente en todas las posiciones, en todas las áreas. Tenemos muchos jugadores prestados también que tenemos que definir si se quedan o no se quedan. Hay gente de la sub 21 que puede emigrar al primer equipo porque lo hicieron bastante bien varios chicos de ese proyecto. Nuestra idea, de la mano de la directiva, es que seamos un equipo formador de jugadores, que les demos oportunidades, pero llegar para pelear Liguilla es lo primordial, lo fundamental para el siguiente torneo”, añadió.

El entrenador también recordó que el plantel tuvo que integrarse prácticamente desde cero para competir en la Liga MX, con pocos futbolistas provenientes del equipo que participaba en la Liga de Expansión.

“Prácticamente nunca habían jugado juntos. Los que venían jugando de Expansión en este equipo solamente eran Nico y Calzadilla, porque Pizzuto ni jugaba tampoco y hoy se ha vuelto un jugador importante. La traída de Sarrafiore, de Jhojan Julio, fortalecer con la defensa, hoy con Gustavo, con Quiroz, la llegada de Portales, que desafortunadamente fue suspendido el penúltimo partido, que ha sido un jugador muy importante para nosotros”.

Miguel Herrera recuerda su etapa con Costa Rica y habla de Sebastián Abreu

Al ser cuestionado sobre su regreso al fútbol mexicano después de dirigir a la selección de Costa Rica, Herrera reconoció que la eliminación del conjunto centroamericano representó uno de los momentos de mayor dificultad en su trayectoria como entrenador.

“Lo que pasó en Costa Rica igual. Si ven los partidos de Costa Rica, nos faltó un gol y también fallamos penales cruciales, como en este torneo, fallamos penales cruciales que no nos dieron la posibilidad de tener más puntos. Fue un fracaso muy fuerte, el más fuerte que me ha pasado en mi carrera, pero tengo que borrar y pensar en lo que sigue, prepararme, seguir trabajando en lo que venía y apareció la oportunidad de venir al Atlante”.

El técnico insistió en que el funcionamiento colectivo no puede ser suficiente si no está acompañado de victorias. “El equipo se entregó, intentó jugar bien, pero no puedes jugar bien y no ganar. Entonces, es lo que les dijimos: muchachos, no podemos estar tratando de dejar la sensación de que jugamos bien, pero no ganar”.

Finalmente, Herrera habló sobre su reencuentro con Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, a quien dirigió durante su etapa en Monterrey. El estratega de Atlante recordó la relación que mantienen desde entonces y le deseó éxito en la lucha por la clasificación.

“Me da mucho gusto ver al Loco. Lo tuve de jugador, lo llevé a Monterrey, viví etapas muy buenas con él en Monterrey y siempre que nos encontramos en diversas circunstancias nos damos un fuerte abrazo, porque tenemos un gran aprecio ambos. Por lo menos yo a su persona lo aprecio mucho”.

“Me dio mucho gusto saludarlo, desearle ojalá y califique y pueda pelear la Liguilla. Un paso muy grande hoy con el triunfo que dio al equipo la fortaleza. Me da gusto tenerlos enfrente porque estamos bien todos, tenemos trabajo y nos podemos seguir enfrentando”, concluyó.