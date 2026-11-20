Ivonne Montero decidirá quién sale de la placa y quién ocupa su lugar este viernes 20 de noviembre, antes de la eliminación del domingo

Viernes de máxima tensión en La Granja VIP | @lagranjavipmx

La undécima semana de La Granja VIP 2026 llega a uno de sus momentos decisivos este viernes 20 de noviembre con La Traición, una dinámica que permitirá modificar la lista de nominados antes de la gala de eliminación.

Cuatro participantes permanecen en riesgo, pero uno de ellos podría conseguir su salvación gracias a la decisión de una compañera, mientras que otro deberá ocupar su lugar y someterse al voto del público.

La encargada de tomar esa decisión será Ivonne Montero, quien ganó el Juego de Salvación del jueves 19 de noviembre y abandonó la placa de nominación. Su victoria no solamente aseguró su permanencia durante una semana más, sino que también le otorgó el poder de intervenir en el destino de sus compañeros.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es una dinámica que se celebra cada viernes y permite modificar la placa de eliminación después del Juego de Salvación. El participante que ganó la prueba del jueves obtiene un beneficio adicional: puede retirar de la nominación a uno de sus compañeros, pero está obligado a colocar en su lugar a otro concursante que hasta ese momento se encontraba fuera de peligro.

En esta ocasión, Ivonne Montero tendrá la responsabilidad de realizar el intercambio. Sin embargo, existe una restricción especial: Mario ‘Mono’ Osuna no podrá ser salvado, debido a la Herradura del Poder que utilizó Julio Camejo durante la Asamblea del miércoles. El exfutbolista permanecerá nominado hasta el domingo, independientemente de lo que ocurra este viernes.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 20 de noviembre y quién salvado?

Después de la victoria de Ivonne Montero, la placa de nominación quedó integrada por cuatro participantes:

Mario ‘Mono’ Osuna

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras

Kunno

Niurka Marcos

Kunno aparece como uno de los principales candidatos a recibir la salvación de Ivonne. Antes de la competencia del jueves, ambos habían conversado sobre la posibilidad de apoyarse mutuamente si alguno conseguía el poder. Además, Montero expresó su inconformidad con las decisiones de sus antiguos aliados, Julio Camejo y Kevyn Contreras, quienes buscaban favorecer al Bicolor durante la prueba.

Las diferencias dentro del antiguo equipo de Los Disfuncionales también podrían influir en la elección. Ivonne se ha distanciado de Niurka y ha cuestionado la lealtad de Julio y Kevyn, por lo que no está garantizado que utilice su beneficio para proteger a alguno de ellos. En consecuencia, Niurka y Bicolor podrían continuar nominados si la actriz mantiene su postura.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La gala de La Traición de este viernes 20 de noviembre comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. La programación oficial también contempla un Pre Show desde las 19:55 horas, con la cobertura previa a la decisión de Ivonne Montero.

La transmisión podrá seguirse a través del sitio oficial de TV Azteca y de la aplicación TV Azteca En Vivo, disponible para dispositivos móviles. Por su parte, Disney+ ofrece acceso a la convivencia de los participantes durante las 24 horas, así como a las galas del reality.