A 21 años del título mundial sub 17: ¿Qué fue de los campeones de México en 2005?

Repasamos la trayectoria de los primeros campeones mexicanos de la categoría y las carreras que tuvo esta generación dorada

Uno de los triunfos más importantes de la selección | DANIEL SILVA / AFP

El 2 de octubre de 2005 quedó marcado como una fecha histórica para el fútbol mexicano. En el Estadio Nacional de Lima, la selección dirigida por Jesús Ramírez derrotó 3-0 a Brasil y conquistó el Mundial sub 17 de Perú, el primer campeonato de una selección mexicana en un torneo organizado por la FIFA. Carlos Vela abrió el marcador al minuto 31, Omar Esparza amplió la ventaja al 32 y Ever Guzmán cerró la cuenta al 86.

Aquella plantilla colocó en el panorama internacional a futbolistas que pocos meses antes apenas comenzaban su proceso de formación. Carlos Vela terminó el campeonato con cinco anotaciones y obtuvo la Bota de Oro, mientras Giovani dos Santos recibió el Balón de Plata. México cerró el torneo con cinco triunfos en seis encuentros, incluidos el 4-0 sobre Países Bajos en semifinales y la victoria ante Brasil por el título.

Veintiún años después, el recorrido de sus integrantes permite observar destinos distintos. Héctor Moreno, Carlos Vela, Giovani dos Santos y Efraín Juárez fueron quienes tuvieron una mayor presencia internacional, mientras otros campeones desarrollaron buena parte de su carrera en la Liga MX, pasaron por divisiones inferiores o encontraron posteriormente un lugar como entrenadores, directivos y formadores.

Héctor Moreno, Carlos Vela y Giovani dos Santos llevaron el título de 2005 hasta Europa

Héctor Moreno construyó una de las trayectorias más prolongadas de aquella selección. Después de debutar con Pumas salió a Europa y permaneció alrededor de 14 años fuera de México. Militó en AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, Roma y Real Sociedad, además de pasar por el fútbol de Qatar antes de regresar a la Liga MX con Monterrey. Con la selección mayor disputó cuatro Copas del Mundo y mantuvo presencia habitual en la defensa del Tri durante más de una década. Su retiro como profesional llegó en 2025.

Carlos Vela tomó otra ruta prácticamente desde el final de Perú 2005. El delantero salió de México después de conquistar la Bota de Oro del Mundial y desarrolló la mayor parte de su carrera fuera del país. Arsenal adquirió sus derechos y después pasó por Salamanca, Osasuna, West Bromwich Albion y Real Sociedad. Fue en el conjunto de San Sebastián donde alcanzó continuidad en Europa. En 2018 se incorporó a LAFC, club con el que ganó la MLS Cup y en el que llegó a marcar 34 goles durante una temporada de la MLS. Anunció su retiro en 2025.

Giovani dos Santos también alcanzó la selección mayor y recorrió varias de las principales ligas de Europa. Formado en La Masía, debutó con el primer equipo del Barcelona y después pasó por Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal. Más tarde jugó para LA Galaxy y cerró su etapa en clubes con América. Con México participó en tres Copas del Mundo y también formó parte de la generación que obtuvo el oro olímpico en Londres 2012. Tras dejar a las Águilas en 2021 no volvió a disputar un partido profesional de manera regular.

Otro integrante que extendió su carrera fuera del país fue Efraín Juárez. El exjugador de Pumas pasó por Celtic de Escocia, Zaragoza de España y Vancouver Whitecaps de la MLS, además de jugar para América y Monterrey. Después inició una etapa como entrenador: consiguió Liga y Copa con Atlético Nacional en Colombia durante 2024, dirigió posteriormente a Pumas y en 2026 asumió un proyecto con el Győri ETO FC de Hungría.

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De Villaluz a Ever Guzmán: los distintos caminos del resto de los campeones

No todos los nombres del equipo de Jesús Ramírez tuvieron una carrera prolongada fuera de México. César Villaluz llegó al primer equipo de Cruz Azul poco después del Mundial y se mantuvo durante varios años en Primera División, mientras Adrián Aldrete construyó una trayectoria extensa en la Liga MX y pasó por Morelia, América, Santos y Cruz Azul. Patricio Araujo, capitán de aquella selección, también tuvo continuidad en el fútbol mexicano después de debutar con Guadalajara.

Omar Esparza, autor del segundo tanto contra Brasil, permaneció durante buena parte de su trayectoria ligado a Chivas y posteriormente pasó por otros clubes del país. Ever Guzmán, encargado de marcar el 3-0 en la final, tuvo una carrera que incluyó distintos equipos del fútbol mexicano y etapas fuera del país, aunque ninguno de los dos alcanzó el recorrido internacional de Moreno, Vela o Giovani. En la actualidad, Esparza se mantiene vinculado al fútbol desde labores directivas.

También hubo espacio en Primera División para jugadores como Enrique Esqueda, Édgar Andrade, Christian Sánchez, Jorge Hernández y Juan Carlos Silva, con distintos niveles de continuidad. Villaluz, Andrade y Hernández se han involucrado posteriormente en procesos de formación de futbolistas, mientras Esqueda comenzó su preparación para trabajar como entrenador. Otros integrantes de la plantilla, entre ellos Alejandro Gallardo, Cristian Flores, Mario Gallegos y Pedro Valverde, tuvieron menor exposición en el máximo circuito después del campeonato juvenil.

El caso de Sergio Arias refleja otra de las rutas que tomó aquella generación. El portero fue titular durante los seis partidos del Mundial de 2005, pero no consiguió establecerse en la Primera División mexicana. Con el paso de los años se incorporó al trabajo de formación como entrenador de porteros. Aquella situación contrastó con la de futbolistas como Moreno o Vela, quienes iniciaron carreras internacionales poco después de la conquista en Lima.

Perú 2005 terminó por ser un punto de partida y no una garantía sobre el futuro de sus protagonistas. Algunos llegaron a Mundiales con la selección mayor, otros jugaron durante años en Europa y varios encontraron posteriormente nuevos espacios dentro del fútbol. Lo que permanece sin cambios es el lugar del 2 de octubre de 2005 en la historia del Tri: México derrotó a Brasil, levantó por primera vez un Mundial sub 17 y abrió un camino que volvería a recorrer seis años después, cuando conquistó nuevamente la categoría como anfitrión en 2011.