Bélgica vs Turquía en vivo: goles y resultados del partido de la Nations League 2026, hoy 2 de octubre

Los Diablos Rojos llegan a la tercera jornada con tres puntos, mientras que el conjunto turco busca sumar su primera victoria del certamen

Bélgica vs Turquía, sigue en vivo el minuto a minuto | Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

Bélgica | Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Godts, Lukebakio y De Ketelaere.

Turquía | Ugurcan, Zeki Celik, Demiral, Bartug, Akturkoglu, Arda Güler, Abdulkerim, Ismail, Oguz, F. Kadioglu y Baris

A Millî Takımımızın Belçika karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. 🇹🇷



11’imiz: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz.#BizimÇocuklar🇹🇷 |… pic.twitter.com/QuiuuQ0fum — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 2, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Bélgica vs Turquía! La actividad de la UEFA Nations League 2026/27 continúa este viernes 2 de octubre con un duelo del Grupo A1 desde el Stade Maurice Dufrasne de Lieja. Bélgica llega con tres puntos después de vencer a Italia y caer frente a Francia, mientras que Turquía todavía busca sus primeras unidades tras perder sus dos compromisos iniciales. El balón comenzará a rodar a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

En este espacio podrás seguir los goles, marcador, acciones y resultado del Bélgica vs Turquía en vivo. El equipo de Mark van Bommel intentará regresar a la victoria después del 0-1 ante Francia, mientras que la selección dirigida por Vincenzo Montella llega tras caer 4-1 contra Italia. Los turcos necesitan sumar después de iniciar el torneo con dos derrotas consecutivas.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Bélgica vs Turquía hoy 2 de octubre de 2026?

El partido entre Bélgica y Turquía se disputará este viernes 2 de octubre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/27. El encuentro tendrá como sede el Stade Maurice Dufrasne, en Lieja, Bélgica. En territorio mexicano, el encuentro podrá seguirse a través de Sky Sports.

Alineaciones del Bélgica vs Turquía, al momento

Estas serían las posibles alineaciones para el Bélgica vs Turquía

Bélgica | Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Raskin, Tielemans; Lukébakio, Vanaken, Godts; Openda.

Turquía | Bayındır; Kadıoğlu, Bardakcı, Demiral; Aydın, Yüksek, Özcan, Çelik; Güler, Barış Alper Yılmaz y Yunus Akgün.

Antecedentes del equipo Bélgica vs Turquía y últimos resultados en la UEFA Nations League

Bélgica y Turquía registran un historial equilibrado. De acuerdo con UEFA, las selecciones se han enfrentado 11 veces, con tres victorias para Bélgica, tres para Turquía y cinco empates. Los belgas han marcado 18 goles y los turcos 17.

El antecedente más reciente ocurrió el 3 de junio de 2011, en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa, cuando Bélgica y Turquía empataron 1-1. Antes, Turquía había ganado 3-2 en septiembre de 2010; Bélgica se impuso 2-0 en octubre de 2009 y ambos igualaron 1-1 en septiembre de 2008.

En la actual Nations League, Bélgica debutó con un triunfo 2-0 como visitante frente a Italia el 25 de septiembre, pero tres días después perdió 0-1 ante Francia. De esta forma, los Diablos Rojos llegan a la tercera jornada con tres puntos.

Turquía todavía no suma unidades. El conjunto de Vincenzo Montella comenzó con una derrota 0-1 ante Francia y posteriormente cayó 1-4 frente a Italia, por lo que llega a Lieja con un gol anotado y cinco recibidos después de sus primeros dos encuentros.