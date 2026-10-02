Bélgica vs Turquía en vivo: goles y resultados del partido de la Nations League 2026, hoy 2 de octubre
Los Diablos Rojos llegan a la tercera jornada con tres puntos, mientras que el conjunto turco busca sumar su primera victoria del certamen
¡Alineaciones confirmadas!
Bélgica | Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Godts, Lukebakio y De Ketelaere.
Our starting Devils. 🇧🇪#SelectedByPwC pic.twitter.com/7flIyRFMoJ— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 2, 2026
Turquía | Ugurcan, Zeki Celik, Demiral, Bartug, Akturkoglu, Arda Güler, Abdulkerim, Ismail, Oguz, F. Kadioglu y Baris
A Millî Takımımızın Belçika karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. 🇹🇷— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 2, 2026
11’imiz: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz.#BizimÇocuklar🇹🇷 |… pic.twitter.com/QuiuuQ0fum
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Bélgica vs Turquía! La actividad de la UEFA Nations League 2026/27 continúa este viernes 2 de octubre con un duelo del Grupo A1 desde el Stade Maurice Dufrasne de Lieja. Bélgica llega con tres puntos después de vencer a Italia y caer frente a Francia, mientras que Turquía todavía busca sus primeras unidades tras perder sus dos compromisos iniciales. El balón comenzará a rodar a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.
En este espacio podrás seguir los goles, marcador, acciones y resultado del Bélgica vs Turquía en vivo. El equipo de Mark van Bommel intentará regresar a la victoria después del 0-1 ante Francia, mientras que la selección dirigida por Vincenzo Montella llega tras caer 4-1 contra Italia. Los turcos necesitan sumar después de iniciar el torneo con dos derrotas consecutivas.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Bélgica vs Turquía hoy 2 de octubre de 2026?
El partido entre Bélgica y Turquía se disputará este viernes 2 de octubre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/27. El encuentro tendrá como sede el Stade Maurice Dufrasne, en Lieja, Bélgica. En territorio mexicano, el encuentro podrá seguirse a través de Sky Sports.
Alineaciones del Bélgica vs Turquía, al momento
Estas serían las posibles alineaciones para el Bélgica vs Turquía
- Bélgica | Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys; Raskin, Tielemans; Lukébakio, Vanaken, Godts; Openda.
- Turquía | Bayındır; Kadıoğlu, Bardakcı, Demiral; Aydın, Yüksek, Özcan, Çelik; Güler, Barış Alper Yılmaz y Yunus Akgün.
Antecedentes del equipo Bélgica vs Turquía y últimos resultados en la UEFA Nations League
Bélgica y Turquía registran un historial equilibrado. De acuerdo con UEFA, las selecciones se han enfrentado 11 veces, con tres victorias para Bélgica, tres para Turquía y cinco empates. Los belgas han marcado 18 goles y los turcos 17.
El antecedente más reciente ocurrió el 3 de junio de 2011, en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa, cuando Bélgica y Turquía empataron 1-1. Antes, Turquía había ganado 3-2 en septiembre de 2010; Bélgica se impuso 2-0 en octubre de 2009 y ambos igualaron 1-1 en septiembre de 2008.
En la actual Nations League, Bélgica debutó con un triunfo 2-0 como visitante frente a Italia el 25 de septiembre, pero tres días después perdió 0-1 ante Francia. De esta forma, los Diablos Rojos llegan a la tercera jornada con tres puntos.
Turquía todavía no suma unidades. El conjunto de Vincenzo Montella comenzó con una derrota 0-1 ante Francia y posteriormente cayó 1-4 frente a Italia, por lo que llega a Lieja con un gol anotado y cinco recibidos después de sus primeros dos encuentros.